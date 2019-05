Cerro exige la renuncia de Harrison

En conferencia de prensa, el presidente del club, Raúl Zapag, leyó el comunicado dejando en claro su profunda decepción: “El único responsable de la situación que estamos viviendo en el torneo local, el encargado de que el fútbol paraguayo sea el hazmerreír mundial se llama Robert Harrison. Es la cabeza del bochorno internacional que estamos viviendo”, apuntó.

“En ese sentido, Cerro exige la renuncia inmediata al cargo de presidente de la APF, la cual no nos representa”, afirmó categóricamente Zapag.

única solución. El titular azulgrana llamó a reencauzar el fútbol paraguayo: “La salida de Harrison, junto con Horacio Elizondo y todos sus colaboradores, responsables de esta penosa y lamentable situación, será el primer paso para reencauzar el camino y la única solución posible hacia una refundación de nuestro querido fútbol paraguayo”.

“Los momentos de este tipo (por las decisiones arbitrales) no son una casualidad, son consecuencia de mal manejo y pésima administración, y con justa razón se generan las sospechas de animadversión hacia nuestra institución para beneficios de otras”, subrayó.

ESCRACHE. Hinchas de Cerro autoconvocados anoche frente a la residencia de Harrison le pidieron la renuncia. Arrojaron papeles y huevos.

Barco en deriva no se abandona

El director de Árbitros de la APF, Horacio Elizondo, junto al árbitro Christian Aquino y el línea Diego Silva dieron la cara ayer en una conferencia de prensa en la oficina de la APF.

El ex árbitro internacional, confirmó que tanto Aquino como Silva quedaron desafectados del plantel arbitral hasta que haya una resolución final del Tribunal Disciplinario.

no se irá. Ante la consulta si pensó en renunciar tras la bochornosa noche en La Nueva Olla, Elizondo, con un ejemplo muy particular, dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. “Te mentiría si te digo que no pensé en renunciar. Pero yo me considero un capitán y uno muy bueno y con el barco a la deriva nunca se abandona. Yo tengo que salvar a la tripulación y cuando llegue a buen puerto con mi tripulación salvada ahí lo pensaré”, manifestó.

“Cuando el error es claro y obvio, es muy difícil explicar la situación. Todos nos quedamos con la boca abierta tras la decisión”, agregó. Dijo que la denuncia hecha por Haedo de ser insultado por Aquino es palabra contra palabra.

Martínez, duro contra Elizondo

El delegado de Cerro Porteño, Ariel Martínez, reaccionó ante las declaraciones de Horacio Elizondo, calificando de vergonzoso y patético. Fue por lo expresado por el director de Árbitros, en conferencia.

“Él haciendo un análisis sesudo, pidiendo calma... acá Elizondo aparece 12 horas después de lo ocurrido diciendo que hay que cerrar las heridas y pensar en los partidos que se vienen, una verdadera vergüenza lo que pasó”, declaró el directivo azulgrana a Fútbol a lo Grande de la 1080 AM.

“Quiso dictar cátedra, hizo ejemplos para niños de 3 a 4 años, de capitán de barco, de instructor de conducción y después le quiere parar soberbiamente a la periodista. Qué se cree Horacio Elizondo. Habrá sido un gran árbitro por eso llegó a arbitrar la final de un mundial, pero como director de Árbitros es una vergüenza”, disparó Martínez.

INVESTIGACIÓN. El miembro del Tribunal Disciplinario de la APF Raúl Prono mencionó que realizarán un sumario e investigarán a los árbitros Christian Aquino y Diego Silva.

