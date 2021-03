Cerrar la puerta a los agitadores

Hemos pasado una semana negra, quizás como pocas veces en la historia del Paraguay. Esto ha desnudado que el país está dividido en tres grandes grupos. Los que ante una situación difícil directamente proponen una ayuda solidaria y una acción concreta que vaya a crear una solución o por lo menos una contención a la crisis. Este grupo tiene individuos de muchas áreas, de los sectores privado, público y social, que trabajan con una dosis elevada de pragmatismo y humildad. Importa solo el resultado, conseguir el objetivo para mitigar o eliminar al contexto crítico.

El segundo grupo es el de los agitadores, de todos los tipos, siendo los más peligrosos, pues conspiran y buscan destruir la frágil institucionalidad que hemos construido, eliminar la legalidad o imponer una agenda propia que atienda sus intereses. Este grupo realmente no busca una solución. A quienes lo integran no se los van a ver trabajando en las trincheras, sino siempre cerca de un micrófono y de una cámara haciendo enunciados apocalípticos. Y frente a los cuales ellos se presentan como la única solución al problema. Además, muchos esbozando la bandera paraguaya como si esta fuera el elemento validador de su posición.

Por último, el tercer grupo que es el que está desconcertado, intentando entender cuál de las facetas presentadas por los medios es la que atiende mayormente a sus emociones. O a sus frustraciones, desilusión y rabia. Este es un momento donde debemos poner paños fríos a las emociones.

Entender el contexto real de una situación extrema como la que estamos enfrentando implica ser asertivo con el contexto, no agresivo contra las personas. Hay que construir opciones rápidamente, evaluando posibles escenarios en los que la gestión pública demanda un pragmatismo y liderazgo que quizás no estén instalados en la actualidad en el Gabinete presidencial. Pero esto no es excusa para la parálisis operativa, ya que el país exige acciones concretas, eficientes y oportunas. La apremiante situación no tolera a los titubeantes ni soporta el anarquismo.

La unión de sectores para atacar a un enemigo común, que es la crisis sanitaria, demanda la creación de equipos operativos de trabajo en los que deben sumarse al sector público personas del sector privado y del sector social. En especial, las que tengan como común denominador la ausencia de intereses económicos.

El Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial tienen la responsabilidad, hoy más que nunca, de construir un nuevo escenario que permita agilidad, efectividad y transparencia. Solo así realizarán las acciones que garanticen la existencia de medicamentos críticos para la población. Y la urgente viabilidad de un plan de vacunación efectiva y para todos. En una guerra donde el enemigo es el virus y no se permiten fallas o excusas. Es el momento de cambiar el modo que trabajamos hasta ahora. Lo hemos hecho separados. Es hora de unirnos.

Por último, y no menos importante, los líderes deben usar más los medios para impulsar a la ciudadanía a comportamientos que nos ayuden a mitigar la crisis. Todos somos responsables por la situación actual. Si permitimos por una u otra razón grandes eventos, con el pretexto de que cumpliremos las recomendaciones, sinceramente estamos siendo unos irresponsables. Paraguay puede mejorar su lucha contra el Covid-19. Depende de nosotros mismos cambiar la situación, impulsando la responsabilidad colectiva, escrachando a los irresponsables. Si usted, ciudadano común, no respeta lo básico, aunque cambiemos al ministro, el enemigo no va a ser vencido. Esta lucha es de todos. Por eso, hoy más que nunca debemos unirnos y ser parte solidariamente de las soluciones.