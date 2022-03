Cerca de 4.000 socios pidieron retirar ahorros de San Cristóbal

“Jueves y viernes (de la semana pasada) me informaron que prácticamente ya no hay agendamientos, sino solamente los que normalmente operan. Y lo positivo es que empezaron a haber depósitos de ahorro nuevamente”, añadió. En cuanto a las devoluciones, Loblein dijo que se está avanzando en la medida de las posibilidades, pero que todavía se mantienen topes para los desembolsos.

Sin embargo, aseguró que la situación se va normalizando paulatinamente y que existe un ambiente más tranquilo entre los socios. Por otro lado, en lo que refiere a la concesión de créditos de la cooperativa, Loblein señaló que la comisión interventora está dando prioridad a los ahorristas que se agendaron para retirar su dinero, con lo cual las operaciones de préstamos se encuentran todavía limitadas.

En lo que refiere a la inspección sobre la extracción de un monto de G. 17.000 millones que se concretó en un solo día (miércoles 2 de marzo) en San Cristóbal, el presidente del Incoop señaló que de momento no hay indicios sobre un movimiento irregular vinculado al entorno del ex diputado Juan Carlos Ozorio, pero que esto todavía no está completamente descartado.

otros. Con relación a los casos de las cooperativas Medalla Milagrosa y Capiatá, que también están bajo la lupa del Incoop, Loblein aseguró que las labores de fiscalización siguen su curso normal.

Donde sí hubo novedades es en la cooperativa Ypacaraí, entidad en la que se constató un faltante de alrededor de G. 6.000 millones. Los fiscalizadores elevaron sus conclusiones a consideración de la cúpula del ente regulador, que deberá decidir qué medidas toma sobre lo sucedido. “Ya se terminó el informe y está en manos del Directorio (...). La misma cooperativa es la que hizo la denuncia del faltante, eso es así, a nosotros lo que nos compete es el grado de responsabilidad y por qué pudo haber ocurrido ese faltante”, declaró.



En cooperativa intervenida sumaron 4.000 los socios que solicitaron retirar sus ahorros, según datos del Incoop. El regulador sigue investigando millonario monto que se extrajo en un solo día.



