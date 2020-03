Centros de salud del interior se aprestan para contención

Capiibary es un municipio de tercera categoría con más de 50.000 habitantes. Ante la situación del avance del coronavirus, el intendente municipal David González (PLRA) decidió redireccionar rubros que estaban destinados para otros fines.

El puesto de salud data de cuatro décadas atrás, y ante la pequeña infraestructura se aprestan a ampliar la cantidad de camas para poder dar cobertura médica.

La Municipalidad de Capiibary tuvo que redireccionar varios rubros que estaban destinados para otros fines, para invertirlos en la construcción, una iniciativa que un grupo de concejales colorados intentó rechazar, pero perdieron por un voto.

“Algunos concejales colorados intentaron rechazar la aprobación de la obra, alegando de que no era el momento, pero eso no es así con los casos que están apareciendo en nuestro país tenemos que estar preparados, por si llegase el coronavirus, ojalá que no, pero tenemos que estar preparados para dar una respuesta rápida”, explicó González.

GUAIRÁ. Las autoridades sanitarias de la ciudad de Villarrica, Departamento del Guairá, se encuentran ultimando detalles para la habilitación del Centro de Derivación Respiratorio que funcionará en las instalaciones del Hospital Espíritu Santo.

El doctor Carlos Barreto, director de la IV Región Sanitaria, dijo que se están haciendo las adecuaciones correspondientes para habilitar el lugar y recibir a pacientes con cuadros respiratorios.

Barreto estuvo verificando las instalaciones con el director del Hospital Regional de Villarrica, doctor Cristhian Matto, además de referentes de la Universidad Católica y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Se coordinaron con los jefes de servicios las estrategias y detalles referentes a la recepción de pacientes en urgencias, salas de internación, de imágenes, entre otros.

Desde la IV Región Sanitaria instaron a la ciudadanía a quedarse en casa y cumplir con las reglas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.