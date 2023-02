Celeste Amarilla: "Cartes va a caer, está transitando su fin"

La diputada Celeste Amarilla asegura que el ex presidente Horacio Cartes va a caer.

La diputada Celeste Amarilla manifestó que el inicio del fin del ex presidente Horacio Cartes comenzó cuando aterrizó el avión venezolano-iraní en Paraguay. El arribo de la aeronave desató una fuerte polémica. EEUU incluso vinculó a la tripulación como miembros de un grupo terrorista.

El ex mandatario fue declarado significativamente corrupto por Estados Unidos y sancionado financieramente, lo que le obligó recientemente a abandonar sus empresas y ceder sus acciones a su hermana, Sarah Cartes, y a sus hijos.

“El fin comenzó ese día cuando ya se atrevió, por dinero este ambicioso, a vincularse con el terrorismo de Medio Oriente, eso ya fue el colmo y yo ese día dije que este es el inicio del fin”, señaló la parlamentaria en una entrevista con NPY.

Asimismo, sostuvo que una eventual extradición del ex jefe de Estado y actual presidente del Partido Colorado dependerá del humor del Gobierno de Estado Unidos.

“El Imperio romano tardó siglos en caer. Cartes va a caer, está transitando su fin. Yo no sé si va a ser extraditado o no, si va a ser extraditado antes de las elecciones, después de las elecciones, esto dependerá del humor yanqui”, remarcó.

https://twitter.com/npyoficial/status/1628917587202506755 El final que le espera a Horacio Cartes, según la diputada Celeste Amarilla.#ElSalón #NPY pic.twitter.com/K372qZsAIl — NPY Oficial (@npyoficial) February 24, 2023

Sobre las posibles trabas que pondría la Justicia paraguaya si se da el pedido de extradición, dijo que por algo, supuestamente, ubicó al ministro César Diesel como presidente de la Corte Suprema de Justicia, "para tratar de evitar que Paraguay le dé su extradición".

“Pero está viviendo su fin, señor Cartes, tranquilícese, usted está viviendo su fin, porque todo es finito en la vida”, expresó.

Santiago Peña es un "pendejo y torpe"

La legisladora se hizo eco también de las expresiones del candidato colorado Santiago Peña sobre el pueblo argentino, a cuyos ciudadanos calificó de no querer trabajar, durante una exposición.

“Cómo va a decir un disparate, que aunque fuese cierto, que no es. Argentina, de ser el granero del mundo, está hoy como está no por los argentinos, sino por los gobiernos de mierda que ha tenido. Argentinos trabajadores que han labrado su tierra y han llegado a ser una potencia y han construido Buenos Aires, cómo vas a decir que no quieren trabajar”, disparó.

También dijo que aunque así fuera, Peña no tiene por qué meterse con los argentinos, que lo único que hacen es dar la mano a los paraguayos.

“Lo único que hacen es curar a nuestros enfermos pobres y hasta subsidios. Cientos de familias acá del bañado van a parir a Clorinda, a Alberdi y se anotan allá y legalmente y reciben subsidios de allá y Argentina sabe, se hace el que no sabe porque le damos pena, le damos lástima y no te preguntan quién sos y si tenés plata cuando llevás a tu hijo a punto de morirse al Garrahan”, afirmó.

Entre otras cosas, acusó a Santiago Peña de ser torpe y de que lo mejor que puede hacer ahora es irse a enseñar a Harvard.

“Este es un pendejo que no tiene contenido, es torpe, si llega a ser presidente va a ser el segundo presidente más torpe de la República, después de Marito lógicamente, y si Cartes no está detrás de él, atájense porque va a ser peor, porque Cartes al menos le va a poner su gerentito, tramposito, pero le van a dar alguna letra. Este pendejo solo, nada, nadie, lo mejor que puede hacer hoy es retirarse e ir a enseñar a Harvard”, apuntó.

Finalmente, aseveró que no importan las encuestas y que puede ganar como ganó Marito, pero lo ve como una persona torpe y no política.

“¿Y qué fue Marito?, el más torpe de los presidentes de la República. Puede ganar Santi, claro que puede ganar, ojalá no, pero gana y van a ver lo que va a ser, es torpe, no es político, es un pendejo que no sabe ni el precio de la carne y le gusta el dinero, por eso se humilla ante Cartes, por eso terminó siendo un empleado de Cartes”, remató.