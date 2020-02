CDE celebra su 63 aniversario y el intendente denuncia persecución

En horas de la mañana se cumplió un acto en el estacionamiento del predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en la cabecera del Puente de la Amistad, donde está ubicado el hito fundacional, y se rindió homenaje a los pioneros de la ciudad.

Lamentó que para esta fiestas el Municipio no recibió apoyo de la Gobernación del Alto Paraná ni de la Itaipú Binacional como era costumbre durante administraciones municipales coloradas. “Por primera vez en 63 años no recibimos apoyo de la Gobernación, ni de la Itaipú. Hubo compromiso y esto no es coincidencia”, señaló.

Mencionó que a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) le suspendieron la adjudicación para la adquisición de una planta asfáltica, pero dejan que corra la licitación para la compra de los insumos. “Es decir, vamos a tener insumo, pero no vamos a tener planta de asfalto. Frenan por ejemplo la licitación para la merienda escolar, siendo la más barata de todo el país. Nos frenan la licitación de la costanera y muchas cosas más que nos llaman la atención”, dijo.

“El Gobierno tiene que centrarse en gobernar y dejar de frenar el progreso de un municipio que está intentando por todos los medios reconstruirse. No formo parte de la mafia del Gobierno”, añadió al aclarar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue invitado a participar de las celebraciones, pero estuvo ausente. El año pasado estuvo y participó de los actos cuando estaba concluyendo la intervención. Prieto volvió a defender los procesos licitatorios observados por DNCP y aseguró que se trata de una persecución política. “Yo apunto directamente a una persecución política, porque, por ejemplo, la planta asfáltica adjudicamos a una empresa mil millones más barato. Incluso le enviamos una nota a la DNCP preguntando si qué pasaría si adjudicamos a la otra empresa y no dicen que igual sería descalificada, entonces dónde estamos parados”, indicó.

Empero, aseguró que pese a los inconvenientes que tiene va a salir adelante y lamentó que todo esté tan podrido. “No podemos adjudicar a nadie y eso es lamentable, que la DNCP se preste a la mafia, donde sale perjudicado el contribuyente esteño, pero vamos a salir adelante. Esto solamente me demuestra lo podrido que es la clase política en nuestro país, solamente eso”, señaló.

Este es el primer aniversario que se celebra con un intendente de un signo distinto y que fuera electo vía elecciones en abril del año pasado. Prieto es independiente, pero tuvo apoyo de los liberales y otros sectores de la oposición.

Ciudad del Este ya tuvo un intendente liberal, el ingeniero Carlos Núñez, a finales del 2006, pero fue por disposición de la Junta Municipal. Completó el mandato del colorado Javier Zacarías Irún, quien renunció al cargo para volverse a candidatarse por otro periodo.