CBI: Aprueban prórroga y cartistas buscan desacreditar posible informe

“Hay otras personas que deberían ser convocadas, a mi criterio, para ser escuchadas en la Bicameral. Hay otros bancos que han tenido problemas de esta naturaleza”, sostuvo el cartista Enrique Riera, y citó el caso de Cabeza Branca.

“El que me precedió no tiene idea de los diferentes aspectos, y no se trata solo de un sector. Solamente en el caso bancario, estamos esperando el expediente del caso Cabeza Branca”, dijo Querey.

“Han sido convocados de diferentes sectores. No se tiene la representación adecuada. La persona que es de su sector político no asiste”, dijo en alusión al diputado del cartismo Basilio Núñez.

El luguista Hugo Richer cuestionó que se ponga en duda el dictamen y el trabajo de la CBI, advirtiendo sobre una posible campaña para descalificar el informe.

“Asumo que conozco solo lo que se publica”, indicó el cartista Juan Carlos Galaverna y planteó que se incluya en la investigación al Banco Atlas.

“No estoy asustado por el resultado. A estas alturas, todos somos grandes. Los que se sientan afectados se defenderán. Las responsabilidades son personales”, dijo Riera.

Cuestionó que no se hayan investigado casos que tienen que ver con contrataciones públicas y contrabando.

“Una cosa es contrataciones públicas y contrabando, donde la Fiscalía tiene una deuda enorme. Esta comisión es Bicameral de lavado de dinero y delitos conexos”, le retrucó Richer al colorado.

“Si algún contrabando está en medio del lavado de dinero (...) Vamos a confundir que esta comisión tiene que abrir una carpeta fiscal”, increpó. Recordó que el comandante de la Armada también fue citado y compareció.

Desirée Masi intervino y recordó que existe una Comisión Anticontrabando, que se debería poner a trabajar.

“¿Por qué no denuncian a la Fiscalía? La Fiscalía les va a hacer caso en menos de esto”, sugirió Masi a los cartistas, con un chasquido de los dedos.

“Eso de querer ver que solamente se dirige la investigación hacia un sector, les aseguro que es así. Está dirigido sola y exclusivamente para eso. En paralelo tres insistencias de juicio a la fiscala general porque no avanza la investigación contra HC. No somos boludos”, manifestó el cartista Sergio Godoy.



Está demasiado orientado a un sector de mi partido. Los demás no existen, no son mencionados.

Enrique Riera,

cartista.



Cuidado con una campaña para descalificar el informe, y buscar hacerle restar seriedad al informe.

Hugo Richer,

luguista.



Discutan a los documentos, si no que venga a Horacio Cartes a responder y desmentir esta situación.

Jorge Querey,

titular de la CBI.