Casos de dengue inciden en crítico stock de sangre en los hospitales

En promedio, por mes se recibía cerca de 2.000 donantes de sangre, ahora la concurrencia se redujo a la mitad, menciona la doctora Romy Alcaraz, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional del Instituto de Previsión Social (IPS).

La temporada de vacaciones es uno de los principales factores, señala. A ello también se le suma la epidemia del dengue. Las personas que fueron infectadas con el virus deben esperar cerca de tres meses para donar sangre, debido al periodo de convalecencia, o incluso 6 meses, en el caso de los que padecieron dengue grave, según los expertos. “Todavía logramos cubrir pero estamos llegando a un nivel en el que nos puede llegar a faltar sangre en stock. En IPS, al menos, aún no se llegan a suspender tratamientos, hasta el momento”, aclara. El faltante puede afectar dramáticamente a personas que se realizan diálisis o a pacientes oncológicos. La crisis no solo es en Asunción sino a nivel país. En el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) registran una disminución aproximada del 70% de donantes. “La gente no va a donar sin tener motivación, sin tener un paciente que le solicite. Estamos teniendo sangre de reposición y no estamos dando abasto”, lamenta la doctora Nathalia Cazal, jefa del departamento de Hemocentro de Clínicas. En este momento –menciona– ninguno de los centros productores que conforman la Red Nacional de Banco de Sangre logra un abastecimiento regular. Las cirugías programadas ya no se están habilitando sin donantes en Clínicas, afirma la doctora. Agrega que están dando prioridad a los casos de urgencia. “En este caso no se trata de bajo presupuesto. No nos faltan insumos ni personal. Lo que necesitamos es voluntad de la ciudadanía para aumentar la cantidad de donantes”, resalta Cazal. Dónde recurrir Las personas interesadas en realizar donaciones tienen como opción varios centros donde acudir. Los principales son: El Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa), Hospital Nacional, y los centros más pequeños, como la Unidad de Medicina Transfusional del Incan, que recibe a los donantes de 7.00 a 12.00, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública. La donación puede ser incluso los fines de semana, en el Censsa, ubicado al costado del Hospital de Trauma, sobre la Avda. Gral. Santos, de lunes a sábado, de 7.00 a 18.00, y domingo, de 7.00 a 12.00. También, en La Casa del Donante, ubicada sobre Padre Cardozo y Juan de Salazar - Asunción, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00, o llamando para agendar al (021) 205-840. El Banco de Sangre del Hospital Central del Instituto de Previsión Social está abierto de lunes a viernes de 6.00 a 18.00 horas y los sábados, domingos y feriados de 7.00 a 12.00. Para más información, contactar al (021) 204-668, del Centro Nacional de Servicios de Sangre o al Programa Nacional de Sangre, al (021) 205-840. Los donantes voluntarios son sometidos a un primer filtro, que es la encuesta o entrevista. A través de este sistema se evita la donación de personas que estuvieron en situaciones de riesgo de contraer enfermedades infecciosas, según informan desde la Cartera Sanitaria. Si pasan la encuesta, se les toma la donación y luego se realiza el tamizaje serológico (prueba de laboratorio), para descartar VIH y otras enfermedades. (Ver requisitos a tener en cuenta en la infografía).

Opiniones

“Afecta a cirugías programadas”

“Estos pacientes con cirugías programadas esperan cerca de cinco meses para tener cama en sala o en terapia, o una prótesis. Ahora que consiguen no tienen sangre (para transfusión). En su mayoría son personas del interior del país, no tienen familiares por la capital y no pueden pagar pasaje para traer a sus donantes.

Generalmente los voluntarios donan en sus localidades y luego nos repone el Centro Nacional de Sangre, pero ahora ni ellos están teniendo”. Dra. Nathalia Cazal

“Apelamos a la solidaridad”

“Bajó la cantidad de donantes, pero las enfermedades continúan, los pacientes siguen necesitando. Esta disminución de concurrencia registramos desde las fiestas de fin de año. Es una situación que suele ocurrir en estos meses y en los periodos de feriados largos. Apelamos a la solidaridad a través de campañas por las redes sociales, solicitando a familiares de pacientes que utilizan y también vamos a las empresas para captar donantes como un club de voluntarios”. Dra. Romy Alcaraz