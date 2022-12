En un tribunal en Sídney, el juez Ian Harrison indicó que Dawson, que insiste en su inocencia, es culpable del asesinato de su entonces mujer, Lynette, y que es posible que no salga vivo de la cárcel, ya que no podrá pedir la libertad condicional hasta cumplir al menos 18 años de condena.

Según este magistrado del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, Dawson mató a su mujer cuando esta tenía 33 años y dos hijas con él para poder continuar una relación sentimental con una alumna suya de 16 o 17 años entonces, identificada con J.C.

En aquella época, el condenado era profesor de educación física en un colegio de Sídney y J.C. era la niñera de sus dos hijas.

Dawson, de 74 años y con problemas físicos y cognitivos de salud, no podrá pedir la libertad condicional hasta el 29 de agosto de 2040, aunque su abogado indicó tras el juicio hoy que su cliente va a recurrir la sentencia.

POPULAR PÓDCAST

Este caso adquirió una gran popularidad en Australia y en otros países tras el pódcast de investigación "The Teacher´s Pet", que acumula 30 millones de descargas y ha llegado a ser nombrado como uno de los motivos de los avances en la investigación.

Realizado por el periodista del diario The Australian Hedley Thomas y producido por Slade Gibson, antiguo guitarrista del grupo Savage Garden, el pódcast emitió 17 episodios entre mayo y diciembre de 2018.

"The Teacher´s Pet" narra la historia desde que Lynette desapareció el 8 de enero de 1982 hasta que Dawson fue detenido el 5 de diciembre de 2018, con entrevistas a personas que hasta entonces no habían hablado con la Policía.

Las autoridades, que reabrieron el caso en abril de 2018, llegaron a reconocer la contribución del pódcast en el avance de la investigación, aunque con matices.

El ex jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur Mick Fuller dijo en diciembre de 2018 que nuevas pruebas, incluidas dos descubiertas gracias a "The Teacher´s Pet", habían ayudado a "poner las piezas del rompecabezas" en la investigación, según el diario The Guardian.

Sin embargo, el juez Harrison llegó a decir en agosto que el pódcast había probablemente inutilizado parte de las pruebas, aunque aportó al menos un testigo que corroboró un incidente bajo investigación.

La popularidad del pódcast permitió a Dawson poder ser juzgado sin jurado en un proceso en el que fue declarado culpable el pasado agosto.

En la sentencia leída hoy, Harrison señaló que, según los jueces de otras partes del proceso, el pódcast supuso "publicidad perjudicial" que afectó "física y sicológicamente" al condenado y su familia.

No obstante, el juez agregó que la condena demuestra que "por muy duro que sea, el señor Dawson es ahora el autor de su propia desgracia", a pesar de la presión de los medios.

FALTA DE PRUEBAS DIRECTAS

El magistrado Harrison precisó que, a pesar de la falta de pruebas directas, puede afirmar que Lynette Dawson fue asesinada en el norte de Sídney: "Considero que mi conclusión es la única inferencia racional que las pruebas me permiten concluir".

La Policía desconoce cómo y dónde cometió Dawson el asesinato, pero siempre sospecharon de él por sus contradicciones en los interrogatorios, en los que llegó a alegar que su mujer lo abandonó a él y sus hijas para unirse a un grupo religioso.

Tras cometer el asesinato, Dawson se casó en 1984 con J.C., con la que tuvo una hija, pero se divorció más adelante y contrajo nupcias con la que es su actual mujer, Susan Dawson.

El juez reconoció que Dawson ha sido descrito como un buen marido, padre y abuelo por algunos de sus familiares, pero también subrayó el daño irreparable que provocó con su crimen.

El pasado mes, una de sus hijas con Lynette, Shanelle, le pidió en el juicio que revelara el lugar donde se encuentra el cadáver, según el canal 9 News.

"La tortura de no saber qué pasó y qué hiciste con el cadáver. Por favor, dinos dónde está", reclamó Shanelle, que tenía cuatro años cuando su madre desapareció.