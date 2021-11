Caso Peirano: Uruguay otorgó preferencia al Paraguay

La defensa argentina apeló, por lo que la resolución aún no queda firme.

La decisión de entrega al Paraguay fue tomada por el juzgado letrado en lo Penal del 23º turno de la ciudad de Montevideo.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, manifestó para nuestro medio que extraoficialmente existen informaciones que la defensa del Estado argentino apeló la decisión. Por lo cual, la misma deberá resolver un tribunal de alzada.

“La acción tiene efecto suspensivo, hasta tanto no haya una resolución de segunda instancia y no quede firme esa resolución no puede ser ejecutada”, señaló el agente.

Peirano Basso cumplía prisión domiciliaria a la espera de la resolución que estaba prevista para estos días. Debía ser extraditado a nuestro país el pasado sábado; sin embargo, la Justicia de Argentina también lo requirió por una investigación penal.

En Paraguay fue imputado por lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis, por el vaciamiento del Banco Alemán.