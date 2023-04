Caso Emboscada: Abuelo de niña desaparecida se reunió con el fiscal general

Comentó que fue pedir ayuda al fiscal general del Estado para poder "empujar un poco y para esclarecer el tema". Aseguró que desea saber qué pasó con la niña, dónde está o qué hicieron de ella, o en el caso de que esté con vida para recuperarla.

"Yo como abuelo no estoy conforme (con el trabajo de las autoridades). Estoy totalmente disconforme con los fiscales, porque no se logró lo que yo quería. Para mí, el trabajo no fue bueno, fueron tibios y no actuaron acorde a lo que yo quería. Sería difícil que hagan lo que yo quiero, pero el objetivo es encontrar o saber qué pasó con la niña", expresó.

El abuelo comentó que el Rolón Fernández le manifestó que "el caso es difícil, mientras no tengan más hilo que seguir", porque todas las alternativas que estaba siguiendo la Fiscalía "se le terminó por el camino", y por lo tanto, "no pudieron llegar a término".

Aseguró que para él, los principales responsables de la desaparición de la niña son su madre y su padrastro. Por último, pidió ayuda a la ciudadanía para comunicar cualquier información sobre el paradero de la pequeña.

El caso

La niña desapareció el 15 de abril del 2020 de su casa ubicada en la zona Monte Pacará, de Emboscada, Departamento de Cordillera.

La madre ahora tiene condenas en dos procesos en su contra que se llevaron adelante por la extraña desaparición de la pequeña. Fue sentenciada a seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y a otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.

La jueza Blanca Báez había ordenado, como anticipo jurisdiccional de prueba, que se realizara una prueba genética de ADN y otra toxicológica, pero la mujer se negó. En la casa donde vivían se encontraron rastros de sangre y se pretendía confirmar mediante el análisis si correspondían a su hija.

Contra el padrastro se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y quedó absuelto de culpa y pena.

La mamá se apartó de sus familiares y nunca más entabló comunicación con ellos, pese a los intentos que hicieron los abuelos de la niña –que son sus padres– por saber de ella. Esto no deja de extrañarle al abuelo de la criatura, quien no descarta que se "transó" para que no avanzara la investigación.

Incluso, reclamó que se haya dejado de dar seguimiento al peón que trabajaba con su hija y su pareja en su casa de Monte Pacará. Denunció que el trabajador ahora ostenta de bienes costosos.

Los nombres de la niña, de su abuelo, madre y padrastro se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.