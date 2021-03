Cartistas y la oposición, con fuerte crítica a titular de IPS

Los cambios que realiza el Poder Ejecutivo no satisfacen ni son del agrado de la mayoría de los sectores políticos, no solo de la oposición, sino que principalmente de Honor Colorado, cuyos diputados hacen fuertes críticas y presionan para que sigan las movidas.

El principal cuestionado es el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, quien tomó el cargo del destituido Andrés Gubetich.

“Mario Bataglia, nuevo presidente del IPS, hereda los mismos vicios que él apañó como consejero de la anterior administración. ¿Qué vamos a hacer sin vacunas, insumos ni camas? ¿Vamos a confiar en este señor que ya nos defraudó anteriormente?”, sostuvo el diputado de Hagamos Carlos Rejala.

Uno de los puntos señalados es que Bataglia tiene relación política con la senadora colorada Lilian Samaniego, quien supuestamente tiene influencias en el IPS.

El cartista Walter Harms dijo que estarán atentos a la gestión del nuevo titular en los próximos días, teniendo en cuenta que su predecesor perdió credibilidad.

Sobre las irregularidades en la previsional, el diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García, lamentó que Bataglia no haya actuado antes cuando era consejero y relacionó el hecho con su vínculo con Samaniego.

“Ah claro, con razón como consejero del ex presidente nunca vio licitaciones direccionadas, ni se enteró que los medicamentos se robaban. ¿Cambios que no cambian?”, expresó García.

El IPS en las últimas semanas no proveyó de manera regular el atracurio y midazolam a sus pacientes enfermos de Covid. Esta situación generó que los familiares de internados en terapia tengan que gastar casi G. 1.600.000 de manera diaria, pese a estar al día con el aporte. Mientras, en farmacias se vendía midazolam de uso exclusivo del IPS. El caso se está investigando.

Desde el sector médico tampoco ven con agrado la designación. El doctor Edilberto Rivarola, titular de la Asociación Médica del IPS (Amips), califica al nombramiento como un “cambio de cajero”. “Él es parte del esquema, es parte del mismo sistema. Es del mismo equipo encargado de ocuparse de la caja registradora del IPS. Es un cambio de cajero, no es un cambio de gestor de salud. Ellos no son gestores de salud”, expresó.

Reforma. Para la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, este modelo de Estado dejó de servir y es momento de una reforma. Indicó que se debe reforzar la salud y la educación.

“Si los políticos no entendemos que millones de paraguayos comprendieron que no se trata de cambios de hombres para que nada cambie y que necesitamos compromisos políticos para avanzar en reformas del sistema de salud, Binacionales, Ley de la Función Pública, educación, entre otros. También necesitamos avanzar en reformas en la Justicia (Poder Judicial y Fiscalía). En fin, este modelo ya no sirve”, aseveró.