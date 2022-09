Cartistas siguen sosteniendo al defensor, pese a las denuncias

“Creo que las consideraciones que están llevando a promover el juicio político están vinculadas al escenario político, y dentro de la política al plano electoral”, manifestó el delfín cartista.

Dijo que hay argumentos subjetivos y no sobre el rol institucional que cumple la figura del defensor del Pueblo.

“Si hay arbitrariedades y no ha cumplido la ley, pues bien, que se hagan las denuncias y él va a tener que rendir cuentas”, sostuvo.

Hizo una comparación con Mario Abdo Benítez. “Creo que Mario Abdo no es absolutamente apto para el cargo, pero es el presidente que elegimos”, dijo y luego afirmó que Miguel Godoy es el defensor del Pueblo que se escogió. “Yo creo que no debe ser removido por juicio político”, aseveró.

Por su parte, la abogada Diana Vargas, quien inició las denuncias contra la gestión de Godoy, desmintió a Peña, diciendo que la denuncia presentada por exacción, es decir, el cobro de una contribución no debida, es “absolutamente grave porque hay más de 4.000 víctimas que no tenían obligación legal de pagar”. Vargas citó otras causas, como las reconsideraciones de las víctimas de la dictadura y la incapacidad de generar programas de promoción y protección de derechos humanos. “Hay que ir hacia lo concreto, que es su gestión”, destacó.

El diputado cartista Walter Harms indicó que la bancada sigue firme en su respaldo al defensor del Pueblo y el lunes votará en contra del juicio político.

”Mi criterio es que este defensor tiene una conducta bastante desprolija, pero eso no tiene que ver con su gestión”, resaltó. Sin embargo, admitió que no conoce mucho la gestión de Godoy. “Tendría que tener un reporte cuantitativo, si hace o no su trabajo. El hecho de que se saque la camisa, haga TikTok, le rete a una periodista no tiene que ver con su gestión en sí”, dijo.

Agregó que las denuncias realizadas por sus colegas diputadas Kattya González y Celeste Amarilla “eran una payasada”. “Me parece demasiado infantil esa historia de plantar droga y llevar perros antidrogas a la Cámara Baja. Yo si pensaba en votar en contra del juicio, con más razón lo haré después de todo este teatro. Se les fue de la mano su actuación”, criticó.

Godoy fue electo en 2016 defensor del Pueblo gracias a un pacto entre Avanza País y la ANR que posibilitó también la elección de Enrique García como contralor.

En noviembre del año pasado fue reelecto mediante un pacto entre las bancadas de Añetete y Honor Colorado. En ese momento, Godoy tenía ya muchos cuestionamientos. Incluso, la diputada Celeste Amarilla dijo que “su conducta orilla la delincuencia”.

Hay más de 50 causales en contra del defensor y el lunes se analizará el juicio político.



