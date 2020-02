Cartistas adelantan que no apoyan expulsión de Cuevas

Con la prisión del diputado abdista Miguel Cuevas se vuelve a poner en debate la posibilidad de su pérdida de investidura, sin embargo, la bancada mayoritaria de la Cámara Baja, Honor Colorado, no da indicios de apoyar la destitución.

El diputado Basilio Bachi Núñez dijo que no impulsarán la pérdida de investidura y que ni siquiera corresponde que Cuevas siga el proceso en reclusión.

Indicó que a los colorados no se los mide con la misma vara que a los de otros partidos, con quienes, según señaló, existe más benevolencia, y ejemplificó los casos del ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal Javier Díaz Verón, todos colorados.

Aclaró igualmente que la situación del diputado Ulises Quintana, preso en Viñas Cué, es diferente, porque la causa está relacionada con el narcotráfico.

“En el caso de Ulises es una excepción porque corresponde, ya que el audio (usado como prueba) era un tema vinculado al narcotráfico, en complicidad. En el caso de Cuevas, conste que no es de mi bancada, yo creo que él tiene que enfrentar el proceso en libertad”, resaltó el legislador cartista.

El argumento esgrimido por Núñez se sostiene en el artículo 245 del Código Procesal Penal, que establece que es el juez el que debe definir si corresponden o no las medidas alternativas a la prisión del procesado, una modificación introducida el pasado año con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles.

“¿Para qué el año pasado modificamos el artículo 245? ¿Por qué no se aplica la prisión preventiva, por ejemplo, a Salyn Buzarquis o a Cardozo y a otros legisladores y ex legisladores liberales? Tampoco Mario Ferreiro fue a prisión, está trabajando, e igual puede obstruir de alguna forma la investigación porque tiene concejales que son afines a su equipo”, apuntó el diputado.

El parlamentario sostuvo que es seguro que Cuevas enfrente el juicio, por tanto, advirtió que se trata de una mala actuación de la Justicia.

“En este caso, es una persona que va a enfrentar su juicio, no se va a escapar, se puede poner una caución económica también. En principio se presume la inocencia, con esto, enviarle a prisión ya es culparle, la Justicia se extralimita cuando es colorado, y no utilizan la herramienta que tienen que es la modificación del artículo 245”, destacó el líder de la bancada cartista.

En cuanto al tratamiento del pedido de pérdida de investidura del también oficialista Ulises Quintana, que quedó pendiente en diciembre pasado, comentó que volverá a debatirse luego del retorno del receso parlamentario.

Miguel Cuevas es el segundo diputado de Colorado Añetete, luego de Ulises Quintana, en ir a prisión. Ingresó el jueves a la Agrupación Especializada para afrontar un proceso por los hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.

Tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones desde que ingresó a la función pública, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.