Cartismo le suelta la mano a ZI y apeligra su expulsión

Conflicto. Javier Zacarías no apoyó a Ulises Quintana.

Indicó que esta semana serán revisados los casos de traición que pudieron darse en diferentes distritos. “Si son autoridades partidarias, queda a cargo del pleno de la Junta de Gobierno o la convención para expulsarlos del padrón. Vamos a pedir al Tribunal de Conducta, como nos habíamos comprometido, que sea estricto en el cumplimiento del estatuto partidario. Los que traicionaron al partido y si hay pruebas fehacientes, deberían ser expulsados”, apuntó.

El legislador añadió que Zacarías realizó algunas publicaciones en redes sociales contra el candidato colorado, en torno a un asunto personal.

ELECCIONES. Alliana calificó de positivo el resultado de las elecciones municipales en general; sin embargo, reconoció la derrota que se dio en el Este. “Tenemos que ir a trabajar en Alto Paraná, pero tampoco el partido puede hacerse responsable de la mala gestión de algunos candidatos y algunos intendentes que quisieron la reelección”, aclaró.

Sobre los dichos de la senadora Lilian Samaniego, quien sostuvo que Alliana no se comportó como presidente del partido y más bien trabajó solo por Honor Colorado, dejando de lado a los demás movimientos, el diputado respondió que los documentos de su balance sobre los recursos que se distribuyeron están a la vista y que siempre dio su apoyo a todos los sectores, que eso se puede preguntar al mismo mandatario Mario Abdo. “Yo no tengo ninguna puja con la senadora. Es problema es de ella si tiene una puja conmigo”, reaccionó.

Igualmente, minimizó las denuncias de que corrió dinero sucio en los comicios por compra de votos diciendo que siempre se dan esos hechos y que en Ciudad del Este también ocurrió, con el uso de la estructura de la Municipalidad, a cargo de Prieto.

INTERNAS. Alliana manifestó que están tratando de convencer al líder de su movimiento, Horacio Cartes, de postularse como candidato a presidente de la ANR.

También se refirió a las críticas sobre el desbloqueo de listas que favoreció a los partidos tradicionales. Adelantó que no acompañarán que se revierta la ley porque propició una gran renovación al interior de la ANR. Tampoco apoyarán multas a los ciudadanos que no acuden a votar, alegando que se dio una alta participación el pasado domingo. “Nosotros somos conscientes de que el candidato del Partido Colorado que no ganó fue por su mala gestión”, sentenció.