Cartes se molestó con Santi Peña porque llegó tarde a acto en ANNP

“La hora es la hora. Si va a ser presidente de la República tiene que entender que tiene que estar a hora”, expresó Cartes y en un momento dado hizo gestos al organizador del acto, José Martínez, indicando que ya se hacía tarde y Peña no aparecía.

El video fue grabado por los mismos asistentes al acto y en cuestión de horas fue viralizado en las redes sociales. Justamente, la cúpula cartista evita al máximo que los discursos del presidente del Partido Colorado sean grabados y su equipo de comunicación transmite únicamente algunas transcripciones.

Seguidamente, dijo que Peña se encontraba en una reunión con los candidatos a diputados. “Nos partimos en mil pedazos. La verdad que el Partido Colorado es muy grande”, sostuvo.

Al término de su discurso, llegó Peña y lo abrazó, pero a Cartes se lo siguió viendo molesto.

“Dios nos está poniendo en las manos una dupla impresionante, Santiago Peña y Pedro Alliana, y entonces faltan estos gestos que ustedes han hecho, unidad. Acá muchas veces nos creemos que somos los churros y la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado es la que pone y saca presidentes”, dijo Cartes para promocionar la dupla del Partido Colorado.

Luego agradeció a los funcionarios por el trabajo diario y cotidiano “hacia la unidad”.

“No tengo dudas de que Santiago Peña será el próximo presidente de la República del Paraguay y lo conozco. Tengan fe, no le tiembla el pulso y va a tomar las decisiones que tiene que tomar. Lo digo en privado y lo digo en público, el verdadero cambio en este Paraguay”, señaló Cartes, quien no hizo referencia a los efectos que tiene las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Peña manifestó con vehemencia que está en juego la permanencia del Partido Colorado en el poder e instó a terminar con las rencillas en todas las coordinadoras coloradas de las instituciones públicas. “Este es un mensaje para cada empresa e institución del Estado. Si ustedes no entienden que la responsabilidad que tenemos ahora para el 30 de abril es unir a la Asociación Nacional Republicana, quiere decir que no entendimos el desafío y la responsabilidad que tenemos porque si nosotros vamos a empezar a mirar quién fue de primera hora, quién fue de segunda hora, quién dijo esto o lo otro, quiere decir que nos estamos poniendo a nosotros por encima de lo verdaderamente importante que es la República del Paraguay”, manifestó el candidato a presidente de los colorados.

El referente de la coordinadora colorada, Roberto González, dijo que hay unidad entre los funcionarios.

Esta actividad fue bastante criticada, ya que se realizó en una institución del Estado.

“Esto tiene que acabar. Las instituciones tienen que estar al servicio de todos los paraguayos y paraguayas, no al servicio de los candidatos o de un partido”, opinó la candidata a diputada de la Concertación Johanna Ortega y mencionó que tiene un proyecto para prohibir este tipo de actos.



La hora es la hora. Si va a ser presidente de la República tiene que entender que tiene que estar a hora.

Horacio Cartes,

presidente de la ANR.