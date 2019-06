Cartes reconoce que se equivocó buscando reelección presidencial

El ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, reconoció que cometió un error al intentar lograr la aprobación vía enmienda constitucional de la reelección que le permitiría pelear para seguir en el poder. “Si me preguntás hoy si fue un error, sí lo fue, porque creó un clima innecesario”, dijo el empresario y político colorado al ser consultado sobre el tema durante una entrevista publicada por Financial Times.