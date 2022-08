Cartes dice que el oficialismo busca que no se hagan elecciones internas

Cartes y su ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, prometieron que si el cartismo vuelve al poder en el 2023 brindarán todo su respaldo al sector del campo, creando las condiciones necesarias para su desarrollo. “Estamos para crearles las reglas del juego y yo, en compromiso, siempre que Dios me permita que llegue a mi querida Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), va a haber un partido al servicio del gobierno, para que puedan trabajar realmente”, manifestó Cartes.

Repudió que en el Congreso se proponga una suba tributaria en medio de un año crítico debido a la sequía. Justamente, el Frente Guasu ya propuso en varias ocasiones que el sector agroexportador pague más impuestos por el daño ambiental que ocasiona la actividad.

“Mucha gente no entiende el campo, que plantea hasta una legisladora de mi partido, ‘cómo en Argentina pueden retener 35% y acá no podemos retener siquiera un 15%’. Esa es la gente que no sabe lo que es el dolor de cuello, mirando todo el día arriba a ver si llueve o no, cuándo viene la sequía, cuándo hay que refinanciar”, cuestionó. Cartes dijo que los ingresos más importantes en el país se dan “gracias al agro y a veces no es justo que esté al frente del país gente que no entiende lo que es el campo, cuando el campo es lo más importante”.

Reiteró en varias ocasiones que la dupla que presenta el cartismo “es de lujo” y elogió a Claudia Russer como representante del campo en el Senado.

Luego comentó que en el 2013 varias empresas estaban con “saldo rojo”, como Petropar, que en el 2018 dejó USD 212 millones en caja y estaciones de servicios nuevas. “Desde el Estado se pueden hacer bien las cosas”, resaltó.

Dijo que Paraguay tiene enormes atractivos para la inversión extranjera, “pero acá todavía discutimos que hay un bando de la política que es el de atropellar y ocupar propiedades privadas”, refiriéndose a las ocupaciones de campesinos e indígenas.

A renglón seguido, prometió que estarán firmes al lado de los productores. Acotó que el sector privado es el que va a crear riquezas. “Tenemos un país más que bendecido. Hace falta honestidad, buen manejo y miremos con optimismo”, señaló.

“El Paraguay se está preparando para dar el gran salto para reivindicar al Paraguay y al Partido Colorado”, dijo Peña durante el acto con los productores, donde promocionó también la candidatura de Roberto González Vaesken, el actual gobernador de Alto Paraná. Peña habló de asegurar que el Paraguay tenga lugar de privilegio y dijo que anhela que “podamos ser un oasis a nivel mundial y que el mundo hable de lo que estamos haciendo aquí”.



Paraguay puede y les aseguro que vamos a dejar la vida para honrar la confianza que sé que nos van a entregar.

Horacio Cartes,

candidato a la Junta.



Van a buscar que no haya elecciones porque saben que en la cancha van a perder, por eso las ofensas .La gente ya está cansada.