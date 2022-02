Cartes defiende a fiscala y a Godoy

Ayer en horas de la siesta se realizó una reunión de la bancada de diputados de Honor Colorado con Horacio Cartes con miras al siguiente periodo legislativo.

Tras la reunión, el diputado Walter Harms comentó que entre los temas debatidos se habló sobre Arnaldo Giuzzio. “Un tipo como Giuzzio no podía ser ministro del Interior y los hechos nos dan la razón. No tiene elementos de prueba para aportar (contra Cartes), por eso es que ni siquiera acudió a la convocatoria. Se mostraba muy gallito en un ambiente amigo, como era la Comisión Permanente, pero cuando tiene que hacer la denuncia de manera seria no se anima”, sentenció el diputado. Sobre el operativo de combate al crimen organizado A Ultranza, precisó que quedó bien parada la fiscala general Sandra Quiñónez