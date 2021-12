Cartes anunciará hoy que corre por la Junta mientras en Añetete dudan

En contrapartida, en Añetete continúa la especulación sobre las candidaturas y se menciona que podrían ser Nicanor Duarte Frutos, aunque el ex presidente en forma tajante ya aseguró que no le interesa; Lilian Samaniego, quien ya dijo que no descarta la idea; y Juan Afara, quien en más de una ocasión manifestó su interés por pugnar por el cargo partidario.

Ovelar señaló que su movimiento regional Jóvenes al Poder va a confirmar el acompañamiento a Peña, “pero lo novedoso va a ser el anuncio de Horacio Cartes”.

Tanto algunos actores de Añetete como de Honor Colorado descartan que el presidente Mario Abdo Benítez tome la decisión de candidatarse a la presidencia de la Junta, pese a que en su momento varios de sus cercanos afirmaron que si Cartes lo hacía, también se postularía el mandatario, aunque constitucionalmente está impedido. La última respuesta de Abdo fue un no rotundo.

Las elecciones internas partidarias se celebrarán aún dentro del mandato presidencial de Abdo, por lo que los abdistas analizan pedir la prórroga de los comicios para habilitarlo constitucionalmente para la carrera. Sin embargo, desde el cartismo se rechaza la intención de postergar las elecciones.

“Es un gran republicano y no creo que cometa el mismo error de Nicanor (de postularse a la Junta siendo presidente de la República), quien generó una crisis innecesaria y que posteriormente originó el surgimiento de Fernando Lugo, quien finalmente llegó a la presidencia”, sostuvo Ovelar.

Del mismo modo que no hay candidato para la Junta de Gobierno, tampoco se definió aún el candidato a vicepresidente de Hugo Velázquez. Se especulan muchos nombres como el del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, pero no hay definición.

“La tendencia ya está marcada tanto para las elecciones generales como para las partidarias”, dijo Ovelar y comentó que volverá a ser candidato a senador, esta vez por Honor Colorado.

Lilian no descarta y casi afirmando dijo que va a presentar su proyecto para el 2023. “Vamos a estar presentando un proyecto incluyente, aperturista con jóvenes, con mujeres”, dijo.

“Fui presidenta durante la crisis del Partido Colorado, conozco la fórmula para el éxito del partido y formo parte del movimiento del presidente y del vicepresidente. Vamos a evaluar políticamente lo más importante”, manifestó.



Senadora

Ya fue presidenta. La legisladora se considera como la presidenta que tiene la “fórmula para el éxito” porque ya fue titular de la ANR, cuando la oposición era gobierno. Con su mandato, se estableció la convención que dio paso a Horacio Cartes.



Empresario

Mucho poder. El líder del movimiento Honor Colorado y ex presidente de la República intentará dar fuerza a la dupla Peña-Alliana, con su candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno, la cual ya está en su poder a través de Alliana y José Alderete.



Senador

Bajo perfil. Desde Añetete también se menciona que Juan Afara puede ser otro de los candidatos. De hecho, el ex vicepresidente de la República de Horacio Cartes ya había manifestado en varias oportunidades su interés por pugnar por el cargo partidario.