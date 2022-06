Carlos Arregui: Fiscalía "está obligada" a investigar a Cartes

Tras tomar estado público esa denuncia, el secretario de Estado detalló a Última Hora la denuncia hecha por el mandatario y dijo que el hecho sucedió a las 5:00 del pasado miércoles frente a su domicilio. El caso fue alertado por sus vecinos.

Indicó que se trató de un solo hombre que llegó hasta la zona para lanzar las advertencias. No obstante, testigos señalaron que otra persona le estaba esperando en la esquina con otro vehículo.

Abdo Benítez directamente apuntó hacia simpatizantes del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes. “Se fueron hasta su casa y le dijeron: 'Van a ganar Cartes y Santiago Peña y te vamos a fundir a vos, Arregui'”, señaló el jefe de Estado.

Carlos Arregui indicó que la denuncia ya fue realizada a la Policía Nacional y ya se está con la investigación correspondiente. Indicó que en las próximas horas podría haber novedades. Así también aseguró que cuenta con seguridad.

Sobre la amenaza, el titular del Ejecutivo dijo que se debió a que la Fiscalía tuvo que abrir una investigación contra Horacio Cartes, tras difundirse un informe de la Seprelad que implicaba al ex mandatario en un gigantesco esquema de lavado de dinero.

“Fiscalía está obligada a investigar”

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, mencionó que durante la semana se trasladará hasta el Congreso Nacional, donde mantendrá una audiencia con los legisladores con relación al informe contra Horacio Cartes.

El Parlamento creó una comisión bicameral que investigará el lavado de dinero en Paraguay. Los primeros en ser convocados para brindar sus declaraciones fueron el ministro de la Seprelad y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.

Arregui indicó que ya remitió al Congreso Nacional todos los documentos requeridos sobre la quema de supuesto lavado de dinero que implicaría al Grupo Cartes. Incluso dejó abierta la posibilidad de que se tengan más documentos sobre el tema.

“La Seprelad ya remitió varias documentaciones sobre indicios que apuntan a un esquema de lavado de dinero. La Fiscalía tiene la obligación de investigar para confirmar o refutar los elementos que tenemos”, indicó.

Está en manos de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien constantemente se le sindica de simpatizar con el cartismo, el avance de las investigaciones. Para analizar el caso fueron designados los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal.

El expediente de la secretaría antilavado refiere que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.

Mario Abdo acusa a Cartes de transitar por el camino oscuro

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lanzó este sábado un furibundo discurso contra su rival Horacio Cartes para la titularidad de la ANR. Lo trató de vivir una vida marcada por la ilegalidad y de querer monopolizar el poder económico y político.

“El Partido Colorado no puede caer en manos de quien hoy quiere ser presidente de nuestro partido. Será la vergüenza más grande de la historia de nuestro partido”, sostuvo el jefe de Estado.

Señaló que en la última etapa de su gobierno “va a atropellar a los grandes contrabandistas que siempre actuaron con impunidad y que requieren del Estado”, afirmó.

“Necesitan de la Policía para que no atajen sus productos; de la Fiscalía para que no los imputen por su lavado de dinero. Necesitan de la Marina para que no miren lo que pasa por los ríos”, agregó en alusión al contrabando de cigarrillos.

Además, aseguró que desde Honor Colorado amenazan a la Fiscalía y hacen lobby en la Cámara de Diputados. “Le compran a los representantes y nuestros propios diputados pierden su autonomía e independencia”, expresó.

Informe de Seprelad

En una extensa lista de operaciones llamativas que encontró la Seprelad en los movimientos de Tabesa se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, habría realizado millonarios pagos a Tabesa, entre 2017 y 2021, por USD 4,7 millones.

También se reconoce que la Fundación Ramón T. Cartes realizó compras por USD 217.000. Según la Seprelad, Cecon SAE hizo pagos por adquisiciones a la tabacalera por valor de USD 2,3 millones. Asimismo, Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aparece con USD 266.000 en compras a la misma empresa.

Igualmente, realizaron compras la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, por valor de USD 201.000, y Agrocitrus del Paraguay SA, por USD 166.000.

Otra empresa ligada a los cigarrillos de Tabesa es Mercury Tabacos SA (Metasa), empresa vinculada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci. Esta tabacalera realizó compras por unos USD 11 millones.

Además, aparecen unas 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 que realizaron operaciones de compra con Tabacalera del Este SA.