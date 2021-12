Cárdenas: Defensa dice que se invirtió en obras

Dijeron que hubo una falta de objetividad de parte de los fiscales Luis Said, Teresita Torres y Carina Sánchez, al acusar a Cárdenas “tomando como base una pericia deficiente y omitiendo el informe de la Contraloría”, supuestamente.

Sostuvieron en sus alegatos que todos los desembolsos del Fonacide fueron a parar a diversas obras.

La Fiscalía había pedido el viernes pasado en los alegatos finales que al ex intendente se le declare culpable y se le apliquen 8 años de prisión.

CASI 900 MILLONES. En este caso, se habla de un perjuicio de G. 853 millones, por sobrefacturación de construcción y readecuación de catorce instituciones educativas.

La investigación se desprendió de la causa por el derrumbe en el Colegio Nacional de Lambaré, por el que el ex intendente fue condenado en setiembre de este año a 4 años de prisión.

Cárdenas, además, suma otras dos condenas, por casos de corrupción.

En esta causa que está en juicio, son juzgados también el ex director de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, para quien el Ministerio Público pidió 8 años de cárcel; y el ex jefe de Obras, Carlos Mendieta, para quien pidieron los fiscales tres años de cárcel. La misma pena solicitaron para el ex director de la firma ADC, Alejandrino Duarte.