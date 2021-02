"La aeronave venía de Fuerte Olimpo, no conocemos si tenía algún problema técnico, eso la torre de control del Aeropuerto manejan todo el tráfico radial para informar. Lo único que se visualiza es que estaban ya bastante cerca del descenso y se produjo a una altura no muy alta. Uno está en muy mal estado que ya fue trasladado y siete ya han sido confirmados sus decesos, no tenemos las identidades", expresó en conversación con NPY.

Los bomberos voluntarios y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) iniciaron los trabajos de la identificación de las personas, mientras el incendio ya fue extinguido y controlado.

Explicó además que las autoridades militares informarán si todos son parte de la tripulación o personas de civil que estaban usufructuando vuelo.

Además cuatro a cinco vehículos sufrieron daños al ser consumidos por las llamas, pero no habían personas en su interior.

La persona que resultó herida fue trasladada al Hospital de Trauma, en donde se encuentra con pronóstico reservado.

Con respecto al afectado, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, informó a NPY que la persona herida es un joven identificado como José Daniel Zaván, de 19 años.

El paciente ingresó en la sala de reanimación en donde fue intubado y luego fue trasladado en la sala de imágenes.

“Tiene fracturas varias, heridas grandes en el cuero cabelludo, vamos a informar a medida que vaya surgiendo su diagnóstico”, expresó.

El joven manifestó al doctor que lo atendió en el centro asistencial, que estaba en la avioneta siniestrada y que venía del interior para estudiar.

Por su parte, el coronel Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, informó que la avioneta siniestrada es un Cessna bimotor 402 que se precipitó a tierra cuando estaba a 30 a 40 segundos de alcanzar la cabecera de la pista del Aeropuerto Silvio Pettirossi para un aterrizaje.

La avioneta cayó en la explanada que se utiliza para el estacionamiento del personal militar y funcionarios de la Fuerza Aérea Paraguaya.

"Ahora podemos informar que los ocupantes de esa aeronave, que son efectivos de la Fuerza Aérea Paraguaya, no pudieron ser rescatados, estamos hablando de seis efectivos militares que viajaban en esa aeronave", agregó.

Dijo que las identidades de los fallecidos aún no pueden darse a conocer, porque se debe informar primeramente a los familiares.

Al ser consultado si en esa aeronave estaba presente un estudiante de 19 años que abordó en Fuerte Olimpo, respondió que oficialmente los ocupantes eran seis militares de la Fuerza Aérea Paraguaya y que los demás datos se corroborarán.

Para las 17.00 se tiene prevista una conferencia de prensa en donde se confirmará oficialmente todo lo acontecido en la tragedia aérea.