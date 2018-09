Capiatá y Ovetense cierran la lista de clasificados

El Escobero se encargó de eliminar al Teniente Fariña de Guarambaré, que venía de la fase clasificatoria de la Unión de Fútbol del Interior.

La victoria del equipo de Diego Gavilán fue por 3-1 con los dos goles de Gustavo Ermel (43’ y 85’) y uno Hugo Benítez (74’), el tanto de apertura lo había marcado Yoni Torres (16’), para el equipo de Guarambaré que jugó un muy digno partido, por momentos complicando bastante al cuadro que milita en la Primera División del fútbol paraguayo.

Buen momento. Robert Figueredo - Coronel Oviedo. Ovetense justificó su levantada en la División Intermedia y clasificó a la segunda rueda de la Copa Paraguay al vencer 2-0 al 12 de Octubre de Itauguá con los goles de Juan Aníbal Gómez (47’) y Julio Chávez (89').

Los albirrojos luchan por la permanencia en la Intermedia y están muy cerca de lograrlo, mientras que los itaugüeños son punteros en la Primera B, y buscan ascender a la segunda división.

Los emparejamientos de la segunda fase son: Ovetense vs. 3 de Febrero, Capiatá vs. Gral. Caballero ZC, Olimpia vs. Trinidense, Gral. Díaz vs. Resistencia, Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, River Plate vs. Juventud, Nacional vs. Liberación, Libertad vs. Rubio Ñu, Spvo. Luqueño vs. Fernando de la Mora, Santaní vs. San Lorenzo, Sol vs. RI 3 Corrales y Guaraní vs. Dpvo. Caaguazú.