Capasu: "La clase política tiene una deuda con el sector formalizado"

Al respecto, el empresario ratificó en Monumental 1080 AM que la propuesta del 100% de deducibilidad dará mayor fuerza e impulso hacia la formalización. No obstante, admitió que el gremio no está cerrado a negociar para que el porcentaje sea reducido al 30%, como lo había planteado el Senado.

"Yo entiendo que ellos (Poder Ejecutivo) sin problema van a aprobar con un tope del 30%, en algunos productos de alimentos, higiene personal y limpieza, que son las categorías tan reclamadas por la gente para poder deducir y yo creo que eso se puede llegar a dar", afirmó.

En ese sentido, manifestó que en su momento ya habían conversado con el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, quien se había comprometido a acompañar el proyecto, pero solo en caso de aprobarse en la versión del Senado.

Seguidamente, Sborovsky lamentó que actualmente el Gobierno "no castiga el contrabando" y enfatizó en que luchar contra este flagelo es una "deuda" que tienen las autoridades con las empresas y todo el sector formal.

"En Paraguay, ser contrabandista o tener contrabando no es algo que se castigue. Eso está insertado en el ADN de las prácticas comerciales en el país. Esa es una deuda grande que tiene pendiente la clase política con la clase formal, con el empresariado, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las más grandes", sentenció.

"Acá no se puede discriminar si es chico o grande, sino si es formal o informal. No se cuidó, no se apuntaló y no se protegió a lo formal. El escenario que vivimos hoy de mucho contrabando e informalidad es porque directamente la Justicia no hizo su trabajo", añadió el empresario.

Desde hace días el Poder Ejecutivo tiene pendiente promulgar o vetar el proyecto de ley para la ampliación de las deducciones en el IVA. Sin embargo, mientras varios sectores apelan a su aprobación, hasta este miércoles el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aún no sentó postura.

Si bien dijo el mandatario que le resulta "interesante" lo positivo de la propuesta en la formalización de los comercios, indicó que también está consciente de los argumentos del Ministerio de Hacienda, que sostiene que será un "fuerte golpe" al Fisco y que solo beneficiaría a unos 300.000 contribuyentes en todo el país.