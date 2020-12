CAP advierte de niveles “nunca vistos” de contrabando en el país

En ese sentido, la CAP y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) firmaron ayer un convenio institucional, que tiene como uno de sus objetivos combatir la evasión tributaria. Durante el acto, Biedermann se refirió a la problemática que se tiene con el ingreso de mercadería ilegal.

“En este momento, con la frontera cerrada estamos notando un contrabando descomunal como nunca habíamos visto, y nos imaginamos que con las fronteras abiertas y la situación de Argentina y Brasil esto puede empeorar”, manifestó.

Asimismo, resaltó que para el Fisco existe la posibilidad de ampliar la base tributaria y de cobrar impuestos a “gente que no aporta ni el saludo”, destacando la alta informalidad existente. “Esa es la gente que perjudica al sector legal, que sostiene la estantería y la fiesta”, añadió.

Igualmente, comentó que el aspecto cambiario es uno de los que se debe tomar en cuenta a la hora de analizar lo que ocurre con el contrabando, considerando que en Paraguay no tenemos “las enfermedades de Argentina o la escala del Brasil”. No obstante, dijo que la baja del dólar de Estados Unidos está dando cierto respiro en este punto en particular, por lo menos circunstancialmente.

recuperación. Por otro lado, el titular de la CAP señaló que la economía se está recuperando gradualmente y de forma constante “a través de las marcas legales y las empresas que mantienen puestos de trabajos legales”. Además, destacó que Paraguay tendrá una caída del producto interno bruto (PIB) menor a la que se había previsto en meses anteriores a causa de los efectos de la pandemia de la enfermedad por Covid-19.

“Esta es una oportunidad para reinventarnos en términos de minimizar o si se puede exterminar a la informalidad o ilegalidad, una pandemia como esta nos permitió conocer y exponer dónde están los problemas precisos”, manifestó.