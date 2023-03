Candidato a diputado niega ayuda a Marset

El candidato colorado a diputado por el Departamento Central Ezequiel Ramírez Barreto negó las acusaciones lanzadas por el senador colorado Derlis Osorio, de un supuesto pedido de dinero de USD 500.000 para ayudar al sindicado como narcotraficante Sebastián Marset, cabecilla principal de las operaciones que fueron reveladas en el marco del Operativo A Ultranza.

“No sé de dónde sacó eso Osorio. No existió tal conversación. Yo no le conozco a Marset ni tuve ningún vínculo con él”, dijo a la Monumental 1080 AM.