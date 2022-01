Cambio climático, sequía y soja: Un problema a largo plazo

El cambio climático afectará a las próximas décadas y las políticas públicas deben considerar con seriedad este problema para dimensionar las consecuencias económicas y financieras a largo plazo. Los costos no son asumidos exclusivamente por el sector privado, razón por la cual el mercado no será útil para crear el incentivo a producir o no producir determinados bienes que será afectados de manera estructural por el calentamiento global.