California presenta gel que ayudará a prevenir incendios forestales

La gelatina presentada por Stanford ayuda a mantener durante más tiempo en la vegetación los productos químicos usualmente utilizados para prevenir los incendios forestales, explicó el informe publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, también conocida por las siglas PNAS.

Usualmente, los supresores que se aplican para prevenir los incendios forestales utilizan fosfato de amonio o sus derivados como la principal sustancia activa, pero solo permanecen en la vegetación por cortos periodos de tiempo, por lo que su efecto es muy limitado.

Por contraste, el gel presentado por la investigación permanece en la vegetación a pesar del viento, la lluvia y otros factores ambientales, lo que incrementa su capacidad de detener o disminuir la propagación del fuego, indicó el estudio.

Appel destacó las dificultades que ofrece el sistema actual contra los incendios que, básicamente, se enfrenta a los fuegos una vez que han comenzado.

Puede interesarte: Preguntas y respuestas sobre los incendios que acechan a la Amazonía

"Lo que hacemos ahora es monitorear las áreas más propensas a incendios forestales, esperar -conteniendo la respiración- a que los fuegos comiencen y, luego, correr a apagarlos", indicó el científico.

Cerca de la ciudad de San Luis Obispo y bajo la supervisión del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), el hidrogel se aplicó en un área cubierta de hierba seca a la que se le prendió fuego, al igual que a otra anexa donde no se había aplicado el fluido gelatinoso.

Claramente, el sector donde se había aplicado el nuevo producto mostró un área mucho menor afectada por las llamas.

"No tenemos una herramienta comparable con esto", señaló Alan Peters, jefe de división de CAL FIRE de San Luis Obispo, al considerar que la nueva sustancia "definitivamente tiene el potencial de reducir el número de incendios".

"Usted puede esparcir 20.000 galones de este producto en un área para prevención o utilizar 1 millón de galones de la formulación tradicional una vez que el fuego ha comenzado", dijo en referencia a la nueva fórmula Anthony Yu, estudiante de Stanford y participante en la investigación.

En los dos últimos años, California sufrió los peores incendios de su historia moderna, que costaron la vida a más de 120 personas.

Más detalles: California sigue luchando contra el fuego a la espera de lluvia

Varios años de grave sequía, con la excepción del invierno extremadamente húmedo de 2017, junto a los efectos del cambio climático, que es una de las prioridades políticas de California, son los principales argumentos que dan expertos y autoridades para explicar la agresiva y trágica racha de incendios que ha sufrido este estado recientemente.