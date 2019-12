Califican de “acertada” eliminación de las barreras

“Son acciones fáciles de realizar pero que no se hacían. Por ejemplo, la eliminación de la barrera es acertada. Esto no se implementa en otros países como EEUU ya que se tiene en cuenta la presunción de inocencia. Solo detienen cuando hay una infracción. Las barreras de control son exorcistas y anticonstitucionales. La Policía Caminera lo sigue haciendo”.

La eliminación de elementos en áreas de estacionamiento también señala como otro hecho sencillo y necesario.

Desde la comuna informaron que la Policía Municipal de Tránsito (PMT), actualmente se encuentra retirando cajas de madera vacías o conos de plástico, que los cuidacoches colocan de forma irregular en la vía pública, específicamente en el microcentro de la ciudad capital y en la zona del barrio Sajonia, con el objetivo de reservar lugares de estacionamiento para sus clientes.

A LARGO PLAZO. Pankow señala que es importante apuntar ya en la futura nueva administración a las obras complejas. Una de las más urgentes es la del desagüe pluvial, indica.

“Es necesario el desagüe pluvial para enfrentar el problema de raudal que tenemos. Para que el agua circule por debajo de la carretera porque si no, no hay asfalto que aguante. Pero lo que sucede es que como son obras enterradas no es interesante para los políticos porque no se ve, no son populares, no pueden lucirse”.