Cajas de regalo, tendencia para festejos virtuales

Antes de Baby Boom Box, Paola no imaginaba el rubro de regalos personalizados como un negocio, pero crear sus propios regalos para sus más cercanos era un detalle que le gustaba brindar como muestra de cariño con el valor agregado de preparar algo que esté pensado en esa persona. “Como un emprendimiento propio no lo imaginaba, más bien por el temor a lanzarme de lleno en esto”, destaca. Y añade que siempre le gustó organizar todo lo que tenga que ver con eventos, pero solo en el ámbito de la familia y los amigos. “Yo misma preparaba los regalos para mi entorno, me encargaba de pintar, idear, que sea algo hecho con mucho amor. Me gustaba darle mi toque personal a las cosas que hacía”, dice.

A meses de lanzarse al mercado con sus cajas pensadas especialmente para madres en la dulce espera celebra la respuesta de la gente que se comunica y realiza sus pedidos a través de su cuenta en Instagram @babyboom.py. “Gracias a Dios tuvimos una buenísima respuesta, la gente enseguida entendió el concepto al que apuntaba”, resalta.

Bonito, útil y rápido. Actualmente cuenta con dos tipos de cajas con opciones que serían de gran utilidad para las madres y sus pequeños con productos y prendas para los primeros días. “Hoy con el auge de los baby showers virtuales queremos no solo hacer un presente, sino que todo lo que contenga sea eso que estaba necesitando”, enfatiza Paola, que va sumando objetos también según su experiencia de madre.

Atendiendo a las circunstancias y los tiempos, una de las características de su tienda virtual es la rapidez , que permite con simples pasos que el pedido esté listo para agasajar a las futuras mamás, sin esperas. “Nuestra principal característica es que nuestras cajas están listas para envíos en el día, nada más deben indicarnos el sexo del bebé y elegir el motivo que más les guste”, refiere Paola.

mujeres creciendo desde casa. Hoy, la fuerza principal de Baby Boom Box son las mujeres. Con el paso de los días naturalmente el proyecto creció y fue sumando a más colaboradoras. “Detrás de una caja de regalo hay varias mujeres emprendedoras, que trabajan desde sus casas. La primera persona que se acopló a este proyecto fue Feli, ella se encarga de todos los sets de toallas. Tiene un taller familiar de donde sale cada belleza. A partir de allí son 5 mujeres que también colaboran con el contenido de lo que voy preparando”, señala

Paola, quien actualmente no está ejerciendo la profesión ya antes de Baby Boom, decidió dedicarse a sus hijos a tiempo completo y hoy en plena pandemia encontró una forma de seguir creciendo pero en casa junto a sus pequeños. “Tengo dos hijos, de 3 y 1 añito. Eso también me motivo a ser mamá emprendedora. Poder repartir mi tiempo para ellos y también para enviar amor con mis regalos”, concluye