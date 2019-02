Cae supuesto homicida de adolescente

Destacó que ni siquiera supo que el adolescente Valentín Ferreira Areco falleció y que estaba en su trabajo (olería) sin problemas. “Yo estaba en la esquina de la terminal y estos dos chicos pasaron y gatillaron por mí su arma y ahí yo disparé por el suelo, ni siquiera supe que fue herido”, señaló el detenido.

Destacó que no lamenta lo ocurrido, porque ellos (dos jóvenes) le quisieron matar sin motivo. “Yo nunca tuve enemigo, ni les conozco, a mí solo me gusta farrear. Voy a afrontar el hecho, porque ellos me buscaron”, dijo Maris.

La investigación corrió por cuenta del suboficial Julio Guccione, de la Brigada Motorizada, que tomó el caso el lunes de mañana y ayer al mediodía ya esclareció el hecho con la aprehensión del supuesto autor.