Cae sistema de testeos y Salud sospecha sabotaje

Fuera de servicio. Esta vez las pruebas no fueron tan rápidas. Una extensa fila de vehículos se aglomeraron ayer en la Costanera de Asunción con personas que necesitaban realizarse la prueba de Covid-19 ante síntomas sospechosos o por alguna cirugía. La espera se volvió bastante tediosa, ya que el sistema informático para la carga de testeos se vio afectado. Entrada la noche, el Ministerio de Salud Pública informó vía Twitter de un aparente sabotaje.

“El @msaludpy informa que, en la fecha, se registró un comportamiento anómalo del sistema que gestiona el registro de tomas de muestras y entrega de resultados de #COVID19”. Señalaron además que desde la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC), junto con el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic) están analizando los posibles escenarios, entre los cuales “no puede descartarse que se haya tratado de un ataque externo al sistema”. El viceministro Juan Carlos Portillo refirió en Telefuturo que también se tuvieron reportes de fallo de sistema en algunos hospitales y no se puede asegurar que no vuelva a ocurrir. A las 06:45, Ali Vera acudió en un auto hasta el puesto de toma exprés de hisopado para el diagnóstico del coronavirus (Covid-19) en el puesto fijo ubicado en la Costanera. Almorzó en el auto y aguardó durante horas para tratar de acceder al test, atendiendo que le solicitan ese estudio en el hospital. Con un embarazo en estado avanzado, tras siete horas de espera, Ali tuvo que regresar a su casa sin realizarse el test . “No hay sistema”, fue la respuesta que recibió del personal apostado en el puesto fijo en la Costanera de Asunción y le sugirieron retornar hoy. “Ahora es obligatorio el test para cualquier cirugía. Igual me dijeron que tampoco hay prioridad, solo ir temprano y esperar otra vez”, escribió resignada en su cuenta de Twitter. Al igual que Ali, casi 100 personas quedaron a la deriva debido a la caída del sistema informático del Ministerio de Salud Pública, tras esperar durante horas en sus autos, aglomerados en la Costanera. Una mujer que agendó su turno para acceder al test bajó de su vehículo y fue a reclamar a los funcionarios la falta de respuestas. Desde la Dirección General de Comunicación en Salud alegaron que hubo un inconveniente con el sistema informático, lo que incidió en postergar la toma del hisopado.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD