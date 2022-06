Buzarquis explicó sobre mecanismo de lavado

Nuevamente, mandó al frente a la Fiscalía General del Estado, cuestionando la falta de voluntad para investigar; y al BCP, asegurando que no hace nada al respecto.

Explicó específicamente sobre la venta de los cigarrillos. “Se hace una boleteada, una simulación, antes que el real manchado con sangre del PCC llegue al banco final. Se hace perder el rastro del dinero. En teoría, se termina lavando dinero”, remarcó.

“El siguiente nivel, lo más grave es que ese dinero lo tomaba el BNF. En todos estos años, ¿qué hizo el BCP? Absolutamente nada”, sostuvo.

“El BNF recibiendo volúmenes de reales. Una vez se tome ese dinero, van al Banco de São Paulo. Reciben los reales, de esta plata manchada con sangre del crimen organizado”, manifestó.

“Paran la oreja los del Banco Central del Brasil, ¿por qué tanto volumen de real en Paraguay?, ¿en efectivo? Compra de turismo nomás es, informan del BCP”, ironizó.

Acotó que la mayoría de los turistas hacen sus pagos a través de tarjetas de crédito.

“¿Quiénes son los que mueven el contrabando de cigarrillos a gran escala? Ese dinero en dólares se deposita en EEUU. ¿Quién toma ese dinero? El Banco Nación de Argentina. Ahí acredita a la cuenta de BASA. Este es un mecanismo de cómo circula el dinero”, aseveró.

“La Fiscalía de Paraguay no sabe, no conoce. Abrieron investigaciones, pero no hay voluntad. Es más, se enojan porque supuestamente se filtró información de Seprelad”, remarcó el senador.

“¿Qué hizo el BCP para evitar que plata manchada con sangre figure en el sistema financiero paraguayo”, increpó.