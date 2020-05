Brunstein: "Ya hay un cronograma de recorrido"

“Ya hay un cronograma de recorrido y vamos a ir acercándoles a los clubes para ver cuáles son las debilidades de las instalaciones”, agregó.

Hoy visitan el Defensores del Chaco; el Arsenio Erico, de Nacional, y La Nueva Olla, de Cerro Porteño, y mañana verán otros tres estadios.

Aclaró que “vamos a visitar todos los estadios y de ahí vamos a evaluar con cuál quedamos hasta el del 12 de Octubre y Guaireña, para que no haya desigualdad competitiva. Solo que no visitaremos el estadio de Luque, solo su campo de entrenamiento”. Reflexionó que “es una realidad indiscutible que un equipo tenga que jugar siempre de visitante, vamos a ver cómo adecuamos el protocolo y cómo encontramos solución”.

REQUISITOS MÍNIMOS. Brunstein explicó también de que el protocolo tendrá un requisito mínimo pero que los clubes pueden ampliar los controles de acuerdo a su capacidad: “El protocolo de APF va a establecer requisitos mínimos y si el club quiere sobrepasar eso está bien si el presupuesto le permite. Estamos hablando de dos test por semana que serían 1.200 test por equipos para 35 personas en ese tiempo. Cada prueba está a 100 dólares y vamos a buscar la forma que eso se abarate. Todavía no se habló de quién va a asumir los gastos, aparte del test hay otros costos a cubrir todo lo que tiene que ver con los protocolos”.

Apuntando a un posible caso positivo, Brunstein aclaró: “En caso de un contagiado vamos a aislar al jugador y a repetir los test con el grupo de contacto en ese momento, ya sea equipo rival y compañeros de plantel ya que es imposible mandar a aislamiento a todos”. Analizando la situación a nivel país, el médico expuso: “Veo muy baja la curva de contagio, los mayores casos son intraalbergue, y esos números nos alejan de la realidad de la calle y vamos a esperar el final de la cuarentena inteligente, estoy con mucha esperanza”. Remarcó que “esos números lo tomo con tranquilidad por que sabemos de donde viene, mientras no aparezcan sin nexo estamos bien. Que no tengan síntomas o que sean leves quiere decir que la carga viral en el país no es tan severa”.