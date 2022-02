Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en conversación con la mesa de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, confirmó que en el Apertura se permitirá el 80% de asistencia de público de acuerdo al aforo de cada escenario habilitado.

Dijo, además, que no todos los futbolistas están vacunados contra el Covid-19. “El 97% de los jugadores están vacunados, no hay una exigencia aquí, pero en el caso de Federico Carrizo seguro será por la exigencia de viajar a los otros países”, expresó Brunstein. Carrizo no se aplicó la vacuna contra el Covid por motivos particulares (religión).