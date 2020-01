Brítez “no sabía” de camión robado guardado en Comuna

En agosto, el concejal Roberto Ocampos registró en un video la ubicación del vehículo.

El intendente señaló que la Comuna no tiene ningún contrato ni registro siquiera del camión denunciado. Sin embargo, fue utilizado en varias obras municipales y hasta conducido por un funcionario.

Aunque no fue muy claro, en contacto con una emisora local, habló de la existencia de un camión y una retropala que “un señor de Villarrica” dejó por más de seis meses en el refugio de maquinarias antiguo donde funciona un mercadito. Pero luego falleció y su esposa se encargó de llevar los vehículos, relató Brítez, aclarando que no sabía si se trataba del mismo que había denunciado Ocampos.

“Tenemos una situación que se ha dejado un camión en el refugio por más de seis meses, y una retropala, que fueron usados en varios lugares, por este señor de Villarrica, voy a investigar si es de este señor, pero la Municipalidad jamás contrató este camión y jamás prestó servicio directo en la Municipalidad”, afirmó.

Por ese motivo, ordenó que ya no ingresen vehículos sin permiso.

El vehículo, tipo tumba, de la marca Volkswagen 31-320 cuenta con una chapa HCZ 819, que sería clonada, ya que corresponde originalmente a un tracto camión Volkswagen 31-370 propiedad de la empresa Constructora Acaray SA.

Los concejales opositores, luego de conocerse esta situación, solicitaron que la Municipalidad sea intervenida, agregando otras causales como las denuncias por lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el intendente, basadas en informes de la Contraloría, y la denuncia por supuesta compra irregular de tierras en el Chaco.

El pedido sería tratado la próxima semana, aunque los aliados del intendente son mayoría.

No obstante, el jefe comunal aseguró que no existen motivos para una intervención. Alegó que en lo referente al camión, no hay relación con la Municipalidad, ya que todo el parque automotor es legal. Y en cuanto a las demás denuncias, explicó que el concejal presentó documentos muy antiguos entre cuatro a cinco años de la Contraloría, “que ya fueron resueltos”. Indicó que fueron solo errores técnicos en una obra producidos durante su ausencia, cuando renunció para ser candidato.

El intendente acusó al concejal de persecución e incluso de tener problemas mentales. “Este concejal está demente, no puedo descuidarme de él, tiene una enfermedad mental. Hasta le ofrecí pagarle un siquiatra”, comentó.

Finalmente, sobre el plazo que le dio la Junta Municipal para dar explicaciones sobre los hechos, dijo que no tiene nada que responder porque cuenta con todos los documentos. “No soy un delincuente”, indicó.

Además, se convocó a explicar la situación ante la Junta al funcionario Alejandro Saucedo, quien conducía el camión; al jefe de Recursos de Maquinarias, Carlos Leite, y al propietario de la empresa encargada de las obras.