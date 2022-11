Celebró sus 50 años de reinado

La reina Margarita de Dinamarca celebró sus 50 años en el trono con un paseo en carroza y un saludo desde el balcón del Ayuntamiento, tras dos aplazamientos de las celebraciones públicas a causa de la pandemia y del duelo por la reina Isabel II. La carroza real partió del Palacio de Amalienborg en un recorrido tradicional para este tipo de conmemoraciones en la monarquía danesa. Las celebraciones públicas de la monarca danesa estaban previstas para principios de año, coincidiendo con el 50 aniversario de su acceso al trono del Reino de Dinamarca, el 14 de enero de 1972, al que llegó tras la muerte de su padre, el rey Fe. EFE



Anne Hathaway se viste de activista

A Anne Hathaway su 40 cumpleaños le pilla con polémica a causa de sus palabras sobre el aborto. Le compensa que tiene a punto de caramelo el estreno de Armageddon time, que ha rodado con Anthony Hopkins.

La actriz soplará las velas entre mensajes de felicitación, pero también de sus haters. Hathaway no ha tenido reparos en afirmar en la cadena ABC que “el aborto puede ser otra palabra para misericordia”, en respuesta a las trabas que algunos estados de EEUU están poniendo a este derecho.

“Sabemos que no hay dos embarazos iguales, y se deduce que no hay dos vidas iguales, ni dos concepciones iguales. Entonces, ¿cómo podemos tener una ley con un único punto de vista sobre esto? Algo que dice que debemos tratar todo por igual”, señala la actriz, quien es madre de dos niños. Por estas palabras le han llegado críticas feroces, algo a lo que ella está bastante acostumbrada. La actriz se unió en 2018 a otras 300 mujeres en Hollywood para crear Time’s Up, una iniciativa para proteger a la mujer contra el acoso sexual y la discriminación.