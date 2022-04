Príncipe se solidariza con refugiados

El príncipe Carlos (73), heredero al trono británico, se refirió este domingo a los "millones de personas que se encuentran desplazadas" por el conflicto en su mensaje de Pascua, en el que alaba además la voluntad de muchos de prestarles ayuda. "Hoy, millones de personas se encuentran desplazadas, cansadas por su viaje desde zonas de conflicto, heridas por el pasado, temerosas del futuro y necesitadas de acogida, descanso y amabilidad", dice el futuro rey en su declaración, inspirada por la guerra en Ucrania.

"Durante los últimos años, me he sentido desconsolado por el sufrimiento de las víctimas inocentes del conflicto o la persecución", afirma Carlos, que asegura haber escuchado "historias de tragedias indescriptibles".

El príncipe destaca que "en medio de toda esta tristeza e inhumanidad", es "profundamente conmovedor ver cómo muchas personas están dispuestas a abrir sus hogares a los necesitados". "Esta Pascua, como siempre, recordamos el eterno ejemplo de bondad de Nuestro Señor frente al sufrimiento, de valor frente al miedo, de fe frente a la desesperación. Su luz triunfó en ese tiempo oscuro", concluye el príncipe.

La monarquía británica suele celebrar el domingo de Pascua con un servicio religioso en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, al oeste de Londres y donde actualmente reside Isabel II. En la cita de este año, no se prevé que la reina, que el próximo jueves cumple 96 años, esté presente, debido a sus problemas de movilidad -que la han llevado a reducir últimamente sus comparecencias públicas-, y tampoco se espera al príncipe Carlos y su esposa, Camilla, según adelantan los medios locales. EFE