Gloria Estefan y Sharon Stone, juntas

La cantante Gloria Estefan se transformará en entrevistadora de Sharon Stone para desgranar el libro autobiográfico de la actriz, en un evento organizado por una librería de Miami.

Ambas charlarán el 1 de abril para los participantes en un evento de pago por Zoom organizado por la librería independiente con locales repartidos por el sur de Florida, que es propiedad del librero y productor de cine Mitchell Kaplan.

Las dos estrellas de 63 años tienen en común haber sufrido experiencias traumáticas: Estefan, un accidente de tráfico en el que estuvo a punto de morir y la tuvo inmovilizada por meses, y Stone, un accidente cardiovascular del que le costó recuperarse.

En el libro, Sharon Stone relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras el grave problema de salud que padeció en 2001. Las dificultades que halló y el valor que debió mostrar para regresar a una industria que no acepta bien los problemas de salud de sus protagonistas, además de anécdotas, salen a relucir en este libro. (EFE)



La actriz Emma Stone ya sería mamá

Emma Stone se convirtió en madre el pasado 13 de marzo junto con su esposo Dave McCary, de acuerdo con el portal TMZ.

El medio informó que el nacimiento tuvo lugar en Los Ángeles, California, pero no se reveló si se trata de un niño o una niña.

Hasta el momento, la ganadora del Oscar y su esposo no se han pronunciado al respecto ni han negado los hechos.

La pareja se conoció gracias al programa Saturday Night Live, del cual McCary era guionista. Comenzaron a salir un año después e hicieron público su compromiso en diciembre de 2019. La pareja contrajo matrimonio el pasado septiembre, evento que se retrasó debido a la pandemia por Covid-19.

Durante estos años se ha visto a ambos famosos en paseos por las calles de Nueva York y durante partidos de baloncesto. No suelen mostrarse en eventos de la industria ni en premiaciones. El embarazo de Stone tampoco se conoció por la actriz , sino a través de unas fotografías filtradas por la revista People. (Infobae)