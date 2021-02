Nuevos rumores de crisis matrimonial

La pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth es una de las más sólidas de Hollywood tras diez años de matrimonio. Sin embargo, la revista australiana Woman’s Day suscitó dudas acerca de la estabilidad de la relación al publicar unas fotos donde aparece Hemsworth en una actitud muy cariñosa con Pom Klementieff, su compañera de reparto, en una fiesta del elenco. Según la publicación, estas imágenes no sentaron nada bien a Elsa Pataky, que ya confesó en una entrevista a Body + Soul que su matrimonio requiere un “trabajo constante” debido a los compromisos profesionales que obligan a Chris a pasar mucho tiempo lejos de su familia. Tanto Elsa como Chris hicieron caso omiso a los rumores sobre la crisis y no confirmaron ni desmintieron nada al respecto. La incompatibilidad de horarios añadida a los rumores que suscita el comportamiento de Chris Hemsworth son factores que, sin duda, pueden interferir en la estabilidad del matrimonio.



Llega a un pacto con las alumnas

Se llegó a un acuerdo preliminar en una demanda que acusaba a James Franco de intimidar y abusar sexualmente de alumnas de su escuela de cine e interpretación, según anunciaron el sábado abogados de las demandantes. Ambas partes remitieron un documento conjunto de situación a la Corte Superior de Los Ángeles indicando a un juez que se había alcanzado un acuerdo en la demanda colectiva presentada por ex alumnas en la escuela ya cerrada, Studio 4, aunque algunos aspectos de la demanda podrían mantenerse. Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal acordaron en retirar sus acusaciones particulares, según el documento. Ambas habían denunciado que el actor intentó aprovecharse sexualmente de ellas y que las pr