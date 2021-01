Un nuevo integrante de la familia real

Los duques de Cambridge dieron la bienvenida a un cachorro de cocker spaniel, el nuevo integrante de la familia real, pero no se trata de cualquier perro, sino de uno que proviene del criadero de James Middleton.

¿Cómo llegó el nuevo miembro a la familia? Poco antes de que muriera en noviembre pasado Lupo, quien había sido su mascota desde antes de que naciera el príncipe George, James les regaló a los Cambridge un cachorro negro de ocho meses de edad. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el hermano de Kate le regala un perro a la royal couple, ya que Lupo era un cachorro de su perrita Ella. James se quedó con Luna, la hermana de Lupo, quien ahora es la mamá del nuevo cachorro. Aunque los duques de Cambridge están muy contentos con el nuevo miembro, al parecer eso no reemplazará el cariño que sentían por Lupo, ya que se convirtió en una parte fundamental en su familia, porque prácticamente creció junto a George, Charlotte y Louis.



Jennifer Garner rompe a llorar en directo

Jennifer Garner se convirtió en una de las protagonistas colaterales de la ruptura de Ben Affleck y Ana de Armas. La ex mujer y madre de los hijos del actor siempre estuvo muy unida a él; a pesar de su separación y de la estabilidad del protagonista de depende también la de sus hijos y, por tanto, la suya propia. La actriz compartió con los más de diez millones de seguidores que acumula en Instagram un post en el que aparece durante una sesión de meditación.

La sorpresa llega para sus fans cuando, al reproducir el video –de casi 25 minutos de duración– se encontraron a una mujer vulnerable que rompía a llorar en plena clase.

“No sabía que necesitaba tanto esto”, fue la conclusión de la artista.

Pero los mensajes de preocupación de sus seguidores se multiplicaron.

“Claramente ocurre algo”, “cuídate” o “¿qué está pasando aquí?”, son solo algunas de las muestras de preocupación que Garner recibió en el pie del famoso video.