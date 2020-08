Primeras fotos de Gigi Hadid embarazada

Gigi Hadid, de 25 años, compartió en sus redes sociales unas bellas fotografías hechas en blanco y negro en las que muestra su avanzado estado de embarazo. A finales de abril, la modelo y su novio Zayn Mailk anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La pareja mantuvo una relación intermitente durante cinco años desde que se conocieron en 2015 en el rodaje del videoclip de la canción cuando el cantante, de 27 años, ya estaba afuera de la exitosa banda británica One Direction.

Tras varios meses de hermetismo sobre su embarazo, Hadid publicó los impresionantes retratos para sus 56 millones de seguidores. Claramente acostumbrada a las cámaras, Hadid posó con diferentes looks en color blanco y transparencias. La supermodelo, que espera una niña, contó que fue fotografiada por el dúo Luigi e Iango a fines de julio. Como era de esperarse, la seguidilla de imágenes acumuló millones de “Me Gusta” casi al instante.



Desfiles con espectadores reducidos

Los desfiles de la Semana de Moda de Nueva York, que debido a la pandemia quedaron reducidos a un evento de tres días a mediados de setiembre, tendrán un máximo de 50 espectadores en el lugar de los eventos, muchos de los cuales serán retransmitidos por internet. Así lo aseguró el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que señaló que el acontecimiento bianual cumplirá estrictamente todas las normas sanitarias de la región. “La pandemia está lejos de acabarse, pero estamos orgullosos de apoyar al organizador del evento IMG para continuar con la Semana de la Moda de Nueva York conforme a las estrictas normas de sanidad pública del estado”, aseveró el gobernador. Los desfiles, que se celebrarán en espacios exteriores, tendrán como máximo un público de 50 personas, mientras que los que tengan lugar en espacios interiores no podrán contar con público y su ocupación máxima tendrá que estar por debajo del 50% permitido en el local. EFE