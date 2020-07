Mañana aparece fascículo de ÚH

Desde mañana llegan los fascículos Dieta Inteligente, alimentación poscuarentena, con la edición de Última Hora, todos los sábados, hasta el 26 de setiembre. Precio: Diario + tapa+ fascículo N° 1: G. 7.000 (el resto de las publicaciones costará G. 6.000). El material preparado por la nutricionista Patricia López enfocará varios temas, entre ellos: , y .

La profesional enseñará que la idea no es centrarse en lo que no se puede comer, sino más bien en lo que se debe incluir, es decir, comida natural, deliciosa, llena de sabor y texturas agradables. López agregó que no hay ningún alimento que de por sí solo sea el problema. “El problema es nuestra conducta frente a estos alimentos, crear una relación constructiva y pacífica con la comida y la cocina que automáticamente guiará a la pérdida de peso, a obtener una salud de hierro y una sensación general de bienestar”, adelantó.



Donación de Damas Israelitas

Las Damas Israelitas del Paraguay-WIZO entregaron una donación a las unidades de salud familiar (USF) de Aguapety - Departamento de Caaguazú, para ayudar a la lucha contra el Covid-19.

La misma consistió en varios implementos médicos como batas, gorros, botas, guantes, tapabocas y protectores faciales. Los elementos fueron recibidos por la médica Lorena Ocampos, directora de la V Región Sanitaria, además de otras doctoras y enfermeras.

Las Damas Israelitas del Paraguay, presidida por Rosana de Barán, está integrada por voluntarias que vienen realizando una labor incansable por más de 90 años en nuestro país, reforzando así la amistad, el cariño y el respeto entre ambos países.

Las solidarias mujeres realizan diversas actividades benéficas, con el objetivo de juntar fondos para la implementación de obras sociales que consisten en ayudar a las personas necesitadas, a los hospitales y guarderías.