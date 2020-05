Millonarios gastos de Harry y Meghan

Hace dos años se celebraba la boda de la década entre el príncipe Harry y la ex actriz estadounidense Meghan Markle. Millones de personas en todo el mundo siguieron la unión. Pero hoy casi nadie recuerda ese momento con entusiasmo. El Megxit es el único tema de conversación cuando los duques Sussex son noticia. Para muchos, su marcha dentro de la familia real británica fue una especie de traición a la mismísima Isabel II y un gasto tirado a la basura por parte del bolsillo del contribuyente. Harry y su esposa cambiaron Londres por Hollywood. Norman Baker, ex ministro del Gobierno británico, realizó un detallado estudio de los gastos generados por los duques de Sussex en ese tiempo, y dio a conocer las cifras astronómicas, que no dejan muy bien parada a la pareja. “Desde el día de su boda hasta el 31 de marzo de este año, calculo que el contribuyente británico desembolsó fue cerca de USD 53 millones para proporcionar a Harry y Meghan, al parecer, lo que ellos querían”, comentó Baker, asegurando que la cifra podría, incluso, ser mayor, aun