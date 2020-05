Meghan y Harry fueron ignorados

En su segundo aniversario de boda, Meghan y Harry no recibieron ninguna felicitación pública de parte de la familia real. Contrario a lo que ocurre comúnmente en cada aniversario de boda o cumpleaños de un integrante de la realeza. De acuerdo con el diario Express.uk, esa situación pudo deberse a que la familia real consideró que no era el momento para felicitar a la pareja, sobre todo por la pandemia por el coronavirus con la que vive todo el mundo. No obstante, esta teoría pierde sentido, ya que el pasado 6 de mayo la reina Isabel II, el príncipe Carlos y los duques de Cambrige publicaron una fotografía de Archie Harrison para felicitarlo en su primer cumpleaños. Otra teoría es que, al no tener redes sociales oficiales y no publicar nada al respecto a través de terceros como sucedió con sus últimas apariciones, esto daría pie a que la familia real se mantuviera



Miley Cyrus con nuevo look

Durante este confinamiento son muchas las famosas que se animaron a experimentar con su cabello.

Está el caso de Miley Cyrus, que esta semana estrenó nuevo look gracias a su madre Tish, que no dudó en tomar las tijeras y cortar el cabello a la intérprete de La joven sorprendió en Instagram con su pelo mucho más corto y arriesgado que sigue la estética de los años 90 que están tan de moda esta temporada.

La estilista Sally Hershberger fue la encargada de compartir en las redes sociales la nueva imagen de Miley, que ahora luce un corte entre el pixie y el mullet que suaviza mucho sus facciones. Como explicó la peluquera, ella fue la responsable de indicar los pasos a la madre a través de Facetime. Gracias a la tecnología, Tish pudo seguir las instrucciones de Hershberger para cortar el cabello de una manera desenfadada pero a la vez estructurada, repleto de capas de diferentes longitudes. Además también cortó el flequillo.