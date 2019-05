Bestard teme retrasos con uso de urnas electrónicas

“Cuando estuve en las elecciones municipales en el Perú, en el municipio del Callao, en las afueras del Lima, como observador internacional, cuando llegamos a las 9 de la mañana había una cola de tres cuadras, y entonces se acerca una señora y me dice que estaba desde las 6 de la mañana. Entonces me acerqué a la mesa y me dijeron que la tarjeta magnética para arrancar el programa no funcionaba y debían pedir otra”, contó.

Agregó que al iniciar la votación en dicho municipio peruano, la gente no manejaba bien el sistema de la urna electrónica y pedía a los miembros de mesa que les ayuden, lo cual viola el principio de voto secreto.

Gradualidad. Bestard dijo que las próximas elecciones municipales que se realizarán el año que viene tendrán como novedad a la casi segura aplicación del desbloqueo de listas, pero lo que está pendiente es si se utilizarán para agilizar el cómputo de este sistema las urnas electrónicas o el escrutinio informatizado.

“Particularmente creo que la gradualidad es un concepto clave, y les digo esto porque vimos la experiencia de otros países como Colombia, Ecuador, Chile, algunas provincias de Argentina, donde se utilizaron las urnas electrónicas como plan piloto, y esto permite medir el comportamiento del elector, y les aseguro que es un tema no menor”, dijo.