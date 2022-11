Berta Rojas: “Este Latin Grammy es para mi país”

Con un sonoro “Aguije” inició su agradecimiento al dirigirse al público. “Muchísimas gracias. Thank you for the bottom of my heart. Si yo estoy hoy aquí es porque antes hubieron mujeres pioneras de la guitarra clásica que allanaron el camino. Ida Presti, María Luisa Anido, en tiempos en los cuales no era bien visto que una mujer anduviera por el mundo con una guitarra”, expresó, al resaltar el homenaje que rinde en su disco vencedor a esas pioneras de la guitarra.

“Compusieron para este instrumento, arreglaron para la guitarra clásica e hicieron de esta su profesión, una profesión a la cual muchas niñas del mundo hoy se dedican, yo fui una de ellas y me toca estar aquí”, continúo, al tiempo de citar a quienes colaboraron en la creación del disco.

“La emoción es inmensa. No se las voy a ocultar. Permítanme por favor agradecerles hoy a las personas que hicieron de Legado esta labor de amor. Agradecerle al maestro Sergio Assad, por Anido’s Portrait, que es la obra que fue escrita especialmente para este disco, para honrar la memoria de María Luisa Anido. Permítanme agradecerle Candice Mowbray que con su research abrió todo este camino. Agradecerle a mi equipo a Paraguay. Muchas gracias por este honor, se los agradezco de corazón”, expresó feliz.

Destaque. Su disco Legado le otorgó su primer Grammy Latino, al vencer la categoría que disputaba con otros cuatro álbumes: Brujos, de la Orquesta Sinfónica de Heredia y Eddie Mora; El ruido del agua, de Carlos Chaves y Eddie Mora; Erika Ribeiro – Ígor Stravinski, Sofia Gubaidúlina e Hermeto Pascoal, de Erika Ribeiro, Sylvio Fraga y Bernardo Ramos; y Villa-Lobos: Complete Violin Sonatas, de Emmanuele Baldini, Pablo Rossi y Heitor Villa-Lobos.

Tras el anuncio, la siguiente terna presentada fue la de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea, en la que Berta se volvió a consagrar, al vencer con la canción Anido’s Portrait: I Chacarera, escrita por Sergio Assad. La pieza disputó la estatuilla con Adagio for strings, a mother’s love, de Juan Arboleda; Aurora, de Jimmy López Bellido; Canauê for orchestra, de Dimitri Cervo; y Cuatro haikus, de Eddie Mora.

La consagración en el Grammy Latino le llegó a Berta Rojas luego de tres nominaciones recibidas en los últimos años.

En el 2012 fue convocada a la terna de Mejor Álbum Instrumental con Día y medio, mientras que en el 2014 compitió en la categoría de Mejor Álbum Clásico con Salsa roja, y en el 2015 disputó la estatuilla de Mejor Álbum de tango con Historia del tango.

Otro representante de Paraguay en la premiación fue el maestro Sergio Cuquejo, quien colaboró con dos de los álbumes que fueron convocados a la terna de Mejor Álbum Cristiano, Ya llegó la primavera de Aroddy y, ¿Cómo me ves? de Jesús Adrián Romero.

La categoría disputada igualmente por Alfa y Omega de Athenas y ¿Quién dijo miedo? (Live) de Gilberto Daza, fue vencida por el disco titulado Viviré de Marcos Witt.



Histórico. La guitarrista paraguaya se consagró al lograr su primer gramófono dorado con su disco Legado.



Orgullo. Berta cerró la noche con dos estatuillas, la segunda otorgada en la terna de Mejor Obra Clásica Contemporánea.