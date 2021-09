Berizzo reserva a los del exterior

La lista de jugadores que podrían ser tenidos en cuenta para los compromisos camino a Qatar 2022 y que no fueron citados en el último combo del mes de setiembre son Juan Iturbe (Aris de Grecia), Juan Escobar (Cruz Azul, México), Blas Riveros (Basilea, Suiza), Federico Santander (Bologna, Italia), Raúl Bobadilla (Fluminense, Brasil), Jesús Medina (New York, EEUU), Isidro Pitta (Huesca, España), Gustavo Velázquez (Juárez México), Bruno Valdez (América, México), Pablo Aguilar (Cruz Azul, México) y Cecilio Domínguez (Austin, EEUU). La APF además ya notificó al Newcastle de Inglaterra el pedido por Miguel Almirón, que no fue liberado por el club inglés para los últimos tres partidos.

La Albirroja se enfrentará a Argentina el jueves 7 de octubre (20:00, en el Defensores del Chaco). Luego debe de viajar a Santiago para medir a Chile (domingo 10 de octubre, 21:00) y cierra frente a Bolivia en La Paz (jueves 14 de octubre, 17:00).

VENTA DE ENTRADAS. La venta de entradas para el duelo ante Argentina arrancó ayer, vía online para las personas que tengan el Carné Verde del Hincha Seguro y en los puntos habilitados por Visión Banco.

Los costos de las mismas son de: Preferencias A, B y D: G. 150.000, Preferencia C: G. 170.000, Preferencia E (Visitante): G. 350.000. (Sector exclusivo para el público argentino, Platea: G. 120.000, VIP Albirroja: G. 350.000, Graderías, norte y sur: G. 50.000.

La capacidad habilitada es del 50% (para 17.000 espectadores)