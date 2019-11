Berizzo no modifica el plan, dándoles crédito a sus elegidos

Se mostró a la prensa local y fue claro en sus conceptos. Berizzo, entrenador de la absoluta brindó una conferencia de prensa y luego atendió a distintos medios explicando su plan de acción. Sentó una posición que compartida o no, se proyecta según lo dijo con mucha confianza y transparencia para intentar cumplir una muy buena gestión en las eliminatorias. De momento, están los últimos amistosos ante Bulgaria y posteriormente Arabia Saudita, rivales que no son de mucho fuste pero como dijimos en el comentario del domingo pasado, es lo que hay. Lo que estaba previsto no fue posible, enfrentar a Venezuela primero y Argentina después era lo ideal, especialmente por el choque contra la Albiceleste que ya cuenta en sus filas con Messi y Agüero, este último quien pidió permiso en los encuentros anteriores que protagonizó el conjunto dirigido por Scaloni.Está claro que al decir del mismo Berizzo, el 70% de los jugadores convocados ahora son los que van a encarar las competencias oficiales y si profundizamos entenderíamos que el cuadro nacional ya tiene el esqueleto armado y que podría haber variantes mínimas. Importante la vuelta de Moreira, actualmente en el Portland Timbers, ya con pasado histórico, los retornos de Bruno Valdez y Lorenzo Melgarejo (llama la atención la ausencia de Juan Escobar) y la principal novedad, la de Adrián Andrés Cubas, nacido en Misiones, Argentina y nacionalizado no hace mucho paraguayo. El volante central juega en Talleres de Córdoba, a lo que se suma Ramón Martínez del Atlético Mineiro, quien no pudo estar antes por una lesión. En cuanto a la ofensiva, el orientador argentino apuesta por Darío Lezcano del JC Juárez de México y Brian Samudio del Rizespor tratando de tener mayor potencia en el ataque.Después están los mismos donde no es necesario mencionarlos, puesto que son los que vienen protagonizando todas las series de amistosos cuyo arranque fueron con Juan Carlos Osorio.Berizzo enfatizó que pretende un equipo agresivo e intenso y que cuenta con material para ello. Nuevamente veremos a la selección en días más, el 14 ante Bulgaria y el 19 frente a Arabia Saudita. Mejoró futbolísticamente ante Eslovaquia y es buen síntoma pero no aún para tener una evaluación convincente, a la Albirroja le falta mantener un equilibrio más constante, preocupando la carencia de gol, asignatura pendiente.Sub 23 en escenaY así como aún falta conocer los jugadores del plano local para la absoluta, también se aguarda por los elegidos locales para los juegos del 15 y 17 ante Venezuela de la Sub 23, estando a disposición de la dupla Marcucci – Uglessich (integrantes del cuerpo técnico de Berizzo) los futbolistas del exterior: Saul Salcedo de Huracán, Brian Ojeda y Aldo Maíz de Defensa y Justicia, Cristian Núñez de Vélez, Richard Prieto de Godoy Cruz, Christian Paredes de Portland, Sebastián Ferreira del Morelia y Jesús Medina del New York City.En las próximas horas tendremos a los convocados del plano doméstico que practican los lunes, martes y miércoles el denominado micro-ciclo en Ypané. El que se destacó en el fútbol azteca haciendo una seguidilla de goles es Sebastián Ferreira acaparando los elogios de la prensa de dicho país.Virtualmente clasificadoSiguiendo con la Albirroja pero en otra categoría, la Sub 17 está a un paso de meterse a octavos de final en el mundial de Brasil. El conjunto dirigido por Gustavo Morínigo empató con México a cero en el debut y aplastó a Islas Salomón 7-0, esperando por su tercer partido que será hoy ante Italia a las 20.00. De hecho, en caso que se dé igualdad de puntaje, clasificarán el primero y segundo de cada serie y los cuatro mejores terceros. De empatar hoy logrará su pase. Hasta el momento la escuadra paraguaya dio buenas sensaciones y su rival de esta tarde será un parámetro valedero para saber dónde está pisando. Italia goleó a Islas Salomón y venció a México como antecedentes inmediatos. La semana únicaEl próximo sábado será la gran convocatoria en la Olla. Bajo este nuevo sistema el enfrentamiento entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle marcará un hecho histórico en el país. Todo lo que correrá a partir del lunes conformará una semana de interés nacional por la disputa de este encuentro. Habrá un estricto control en las zonas aledañas a las fronteras, apuntando lógicamente a Puerto Falcón por la presencia de miles de aficionados santafecinos que es probable superen las 35.000 personas. Se prevé un Fan Fest en la Plaza de la Democracia con eventos especiales en el casco histórico. Asunción estará de fiesta y deberemos tomar conciencia que cualquier irregularidad debe ser denunciada a las autoridades encargadas de la seguridad.Por otra parte, la Libertadores fue ratificada en la ciudad de Santiago de Chile para la final prevista para el 23 de noviembre. El clima social político no le favorece a la capital trasandina pero se confía que la problemática será superada.